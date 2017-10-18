Yeni teknik direktör Trabzon'a geldi
Trabzonspor ile prensipte anlaşmaya varan teknik direktör Rıza Çalımbay, Trabzon'a geldi.
Kulüp genel sekreteri Gençağa Meriç ve yardımcı antrenörleriyle saat 08.00'de Trabzon'a gelen Çalımbay, kulübe ait araçla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti.
Çalımbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Gerçekten hedefi olan bir takıma geldik. İnşallah en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.
Deneyimli teknik adamın bugün bordo-mavili kulüple resmi sözleşme imzalaması, ardından da saat 18.00'de takımla ilk çalışmasına çıkması bekleniyor.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:29
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Zaferin şifreleri
Toplam 14
Yorum
Kader Bu kadar şeyi kocamanın düşünüp yazdığına inanamıyorum
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Beşiktaş'a UEFA'dan çılgın gelir
Toplam 4
Yorum
HCK / BJK YARAB ŞÜKÜRLER OLSUN. SONSUZ TEŞEKKÜRLER, EMEKLERİNİZE ALIN TERLERİNİZE HELAL OLSUN. NEGREDO'YA PAS VERİLMİYOR. BİRDE LİGİ DÜZELTMELİYİZ..!
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Yenin balıklar benden
Toplam 2
Yorum
murat sakarya merhaba volkan kardeş bende fenerbahçeliyim 4 yas oğlum sarişin mavi gözlü oda fb.ya sizin yeneceğinizden eminim gs bizede balık söylermisin
Yeni teknik direktör Trabzon'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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