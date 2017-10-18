 Yeni teknik direktör Trabzon'a geldi – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Yeni teknik direktör Trabzon'a geldi

    Yeni teknik direktör Trabzon'a geldi

    Trabzonspor ile prensipte anlaşmaya varan teknik direktör Rıza Çalımbay, Trabzon'a geldi.

    Kulüp genel sekreteri Gençağa Meriç ve yardımcı antrenörleriyle saat 08.00'de Trabzon'a gelen Çalımbay, kulübe ait araçla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti.

    Çalımbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Gerçekten hedefi olan bir takıma geldik. İnşallah en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

    Deneyimli teknik adamın bugün bordo-mavili kulüple resmi sözleşme imzalaması, ardından da saat 18.00'de takımla ilk çalışmasına çıkması bekleniyor.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:29
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni teknik direktör Trabzon'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.