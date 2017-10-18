Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, görevden alınan Ersun Yanal'a tepki gösterdi. Tekelioğlu, Yanal'a verilen kadronun hiç kimseye verilmediğini belirterek, "Gider ayak Trabzonspor'dan bir şeyler koparma düşüncesi Milli Takım'ı çalıştırmış bir hocaya yakışmaz. Yazıklar olsun diyorum. Maçtan sonra istifa etmemesinin sebebi budur" dedi.