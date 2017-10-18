Yanal’a tepki
Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, görevden alınan Ersun Yanal'a tepki gösterdi. Tekelioğlu, Yanal'a verilen kadronun hiç kimseye verilmediğini belirterek, "Gider ayak Trabzonspor'dan bir şeyler koparma düşüncesi Milli Takım'ı çalıştırmış bir hocaya yakışmaz. Yazıklar olsun diyorum. Maçtan sonra istifa etmemesinin sebebi budur" dedi.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:48
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 1
Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
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Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
Toplam 4
Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
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