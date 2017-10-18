Trabzonspor, KAP'a bildirdi!
Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
İşte bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama:
Şirketimiz ile Sayın Rıza Çalımbay arasında, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla
Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran 54 yaşındaki teknik adam ile önümüzdeki saatlerde resmi sözleşme imzalanacak.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:58
-
Zaferin şifreleri
Toplam 35
Yorum
josef yav he he
-
"Beşiktaş Monaco'yu ikiye ayırdı"
Toplam 3
Yorum
Gs li Hayırlı olsun galibetiniz. Gs uğraşmak ne terim ve şenol güneşi karşılaştırma neden. İşinize bakın maçınızı oynayın
-
Londra'dan kovuldu!
Toplam 1
Yorum
ERAY TS Aylık maaşı 150 bin euro. Her kayıptan sonra masallar anlatarak taraftarı uyuttu. Ama yapması gereken istifa etmekti. 1-6 dan sonra bile etm
Trabzonspor, KAP'a bildirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.