 Trabzonspor, KAP'a bildirdi! – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Trabzonspor, KAP'a bildirdi!

    Trabzonspor, KAP'a bildirdi!

    Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

    İşte bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama:

    Şirketimiz ile Sayın Rıza Çalımbay arasında, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır.

    Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

    Saygılarımızla

    Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran 54 yaşındaki teknik adam ile önümüzdeki saatlerde resmi sözleşme imzalanacak.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:58
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