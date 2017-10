Rıza Çalımbay'dan ilk sözler

İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları;

"Köklü bir camia. Futbolculara güveniyorum. Bizim için şu an tek sıkıntı zaman. Taraftarlar son zamanlarda ne kadar üzülse de bize destek vermeleri gerekiyor. Taraftarlarımıza çok ihtiyacımız var. Futbolcuların geçmişi unutup oynayacağımız maçlara bakması gerekiyor. Trabzonspor çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Tek şanssızlığımız takıma sonradan gelmek. Önümüzdeki maçlara hazırlanmamız gerekiyor. İşimize çok iyi şekilde başlayacağız. Yönetimle konuşacağız" dedi.



"Teknik adam değişikliği her zaman oluyor"

"Trabzon'dan bir arkadaşımızı almayı düşünüyoruz teknik ekibimize" diyen Çalımbay, "Bireysel olarak baktığımızda iyi bir kadro var. Kim formda ise kim daha iyiyse o arkadaşlarımızı oynatmaya çalışacağız. Takımı düşünen, takım için her şeyini veren arkadaşlarımızı oynatacağız. Hırslı ve arzulu olmalarını herkesten isteyeceğiz. Kendi sahamızda daha hırslı, daha çok mücadele eden bir takım olacağız. Teknik adam değişikliği her zaman oluyor. Ben de Antalya'daydım. Önemli olan gittiğiniz takımı daha iyi yerlere getirmek" dedi.



"Şenol hoca çok iyi gidiyor"

Şimdiden lig koptu gibi bir şey düşünmenin doğru olmadığını ifade eden Çalımbay, "Son maçlara baktığımızda futbolcu arkadaşlarımızın kendilerine gelmeleri gerekiyor. Çünkü onların oyunları bu değil. Görevimi bıraktığım gün ilk beni arayan Şenol hoca oldu, çok iyi şeyler söyledi bana. Şenol hoca çok iyi gidiyor. Mükemmel bir grafik çiziyor. İnşallah biz de aynısını yapmak için elimizden geleni yapacağız. Ben başkanla konuştum. Gece 2'de konuştuk ve bir araya geldik. Her türlü şeyi konuştuk kendisiyle. Başkan işlerinden dolayı burada olamadı. Kendisi de burada olmak istediği söyledi" dedi.