Rıza Çalımbay Trabzon'da
Trabzonspor ile prensipte anlaşmaya varan teknik direktör Rıza Çalımbay, Trabzon'a geldi.
Kulüp genel sekreteri Gençağa Meriç ve yardımcı antrenörleriyle saat 08.00'de Trabzon'a gelen Çalımbay, kulübe ait araçla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti.
Çalımbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Gerçekten hedefi olan bir takıma geldik. İnşallah en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.
Deneyimli teknik adamın bugün bordo-mavili kulüple resmi sözleşme imzalaması, ardından da saat 18.00'de takımla ilk çalışmasına çıkması bekleniyor.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:03
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Metin Doğan'nın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi
Toplam 3
Yorum
ALİ... BAŞIN SAĞOLSUN METİN ABİ. VALİDEMİZİN TOPRAĞI BOL OLSUN NUR İÇİNDE YATSIN.
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Metin Doğan'nın annesi Mahmure Doğan toprağa verildi
Toplam 3
Yorum
ALİ... FENERBAHÇE TARAFTARININ FAZLA TANIMADIĞI AMA TANIMASI GEREKTİĞİ GÜZEL BİR ADAMDIR METİN DOĞAN. BÜTÜN ANNELER BİZİM DE ANNEMİZDİR.
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Asist denince Quaresma
Toplam 1
Yorum
bafralı birde sabri gibi gaza gelip şut çekmese on numara olacakta. hayır kaleyi tutmuyor çektiğin şut. :)
Rıza Çalımbay Trabzon'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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