Rıza Çalımbay Trabzon'da

Kulüp genel sekreteri Gençağa Meriç ve yardımcı antrenörleriyle saat 08.00'de Trabzon'a gelen Çalımbay, kulübe ait araçla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti.

Çalımbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Gerçekten hedefi olan bir takıma geldik. İnşallah en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Deneyimli teknik adamın bugün bordo-mavili kulüple resmi sözleşme imzalaması, ardından da saat 18.00'de takımla ilk çalışmasına çıkması bekleniyor.



