Onur’un en acı dönemi

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan Trabzonspor'da kaptan Onur, kariyerinin en acı dönemini yaşadı. Bordo-mavili takımın başarılı eldiveni, bir zamanlar Avrupa'nın en az gol yiyen kalecileri arasında yer alırken; şimdi ise en çok gol yiyen isimler arasına girdi. 29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor ile çıktığı 217 maçta ilk kez 6 gol yedi. Tecrübeli kaleci ayrıca bordo-mavili takımın son yıllarda aldığı başarısız sonuçların ardından değer kaybı yaşadı. 2014'te 12 milyon euro'ya kadar çıkan Onur, 3 sezonluk bir dönemde 7 milyon euro değer kaybederek 5 milyon euro'ya indi.