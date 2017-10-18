 Onur’un en acı dönemi – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Onur’un en acı dönemi

    Onur’un en acı dönemi

    Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan Trabzonspor'da kaptan Onur, kariyerinin en acı dönemini yaşadı. Bordo-mavili takımın başarılı eldiveni, bir zamanlar Avrupa'nın en az gol yiyen kalecileri arasında yer alırken; şimdi ise en çok gol yiyen isimler arasına girdi. 29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor ile çıktığı 217 maçta ilk kez 6 gol yedi. Tecrübeli kaleci ayrıca bordo-mavili takımın son yıllarda aldığı başarısız sonuçların ardından değer kaybı yaşadı. 2014'te 12 milyon euro'ya kadar çıkan Onur, 3 sezonluk bir dönemde 7 milyon euro değer kaybederek 5 milyon euro'ya indi.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
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