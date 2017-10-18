Onur’un en acı dönemi
Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan Trabzonspor'da kaptan Onur, kariyerinin en acı dönemini yaşadı. Bordo-mavili takımın başarılı eldiveni, bir zamanlar Avrupa'nın en az gol yiyen kalecileri arasında yer alırken; şimdi ise en çok gol yiyen isimler arasına girdi. 29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor ile çıktığı 217 maçta ilk kez 6 gol yedi. Tecrübeli kaleci ayrıca bordo-mavili takımın son yıllarda aldığı başarısız sonuçların ardından değer kaybı yaşadı. 2014'te 12 milyon euro'ya kadar çıkan Onur, 3 sezonluk bir dönemde 7 milyon euro değer kaybederek 5 milyon euro'ya indi.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:40
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 1
Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 21
Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
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Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
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