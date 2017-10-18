Londra'dan kovuldu!
6-1’lik Akhisar bozgununu İngiltere’de öğrenen ve asbaşkan Ahmet Çubukçu’yu arayan Trabzon Başkanı, ‘Kovun’ talimatı verdi. Ersun Yanal, ‘telefonda kovulan ilk hoca’ olarak Bordo-Mavili kulüp tarihine geçti!
Haberturk'ün haberine göre; Trabzonspor'un evinde aldığı 6-1 tarihi bozgunun ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın görevine son verilmesinin dramatik bir şekilde gerçekleştiği ortaya çıktı.
Her defasında Yanal'ın arkasında duran, hatta 4-3'lük Alanya yenilgisinde bile tecrübeli hocayı savunan Muharrem Usta'nın sabrının da 6-1'den sonra taştığı ve başkanın iş için gittiği Londra'dan telefon açarak Yanal'ı kovduğu belirtildi.
Süreci İngiltere'den yöneten Usta'nın, asbaşkan Ahmet Çubukçu ile uzun süren bir telefon görüşmesi yaptığı ve böyle bir karar aldığı öğrenildi.
Yanal, telefonla kovulan hoca olarak Bordo-Mavili kulüp tarihine geçti.
ÇIK DIŞARI HOCA!'
Bu arada Ersun Yanal'ın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesinin arkasında da ilginç gelişmeler yaşandı.
Yanal'ın uzlaşmaya yanaşmamasının üzerine yöneticilerin adeta çıldırdığı ve "Çık dışarıya... Burası Trabzon. Biz sana hep sahip çıktık ama sen bize zorluk yaşatıyorsun" şeklinde tepki gösterdikleri kaydedildi.
Bu şok sözlerin ardından Yanal'ın UÇK'ya (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) başvurma kararı aldığı belirtildi.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:13
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Zaferin şifreleri
Toplam 35
Yorum
josef yav he he
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"Beşiktaş Monaco'yu ikiye ayırdı"
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Yorum
Gs li Hayırlı olsun galibetiniz. Gs uğraşmak ne terim ve şenol güneşi karşılaştırma neden. İşinize bakın maçınızı oynayın
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Londra'dan kovuldu!
Toplam 1
Yorum
ERAY TS Aylık maaşı 150 bin euro. Her kayıptan sonra masallar anlatarak taraftarı uyuttu. Ama yapması gereken istifa etmekti. 1-6 dan sonra bile etm
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