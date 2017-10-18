Çalımbay Trabzon'da

Bordo-mavili takımda kötü gidişatın ardından yönetim kurulu, teknik direktör Ersun Yanal'ın sözleşmesini tek taraflı feshederek görevine son verdi. Aradan 24 saat dahi geçmeden Trabzonspor'u yeni yeni teknik direktörü belli oldu. Robert Prosinecki ve Rıza Çalımbay arasında kalan yönetim, her iki teknik adamla da görüştü. İstanbul'a gelen Asbaşkan Ahmet Çubukçu da bu görüşmelere son şeklini vermek için ilk olarak tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay ile masaya oturdu ve taraflar prensipte anlaştı. Çalımbay'ın parayı ayrıntılı konuşmadan öneriyi kabul ettiği belirtildi. Bu görüşme sonrasında da Ahmet Çubukçu ve Genel Sekreter Gençağa Meriç, Rıza Çalımbay ile her konuda anlaşmaya vardı. Trabzonspor'un teklifine düşünmeden, "Evet" cevabını veren Çalımbay, yanına Trabzonlu bir teknik adamın yardımcı olarak görevlendirileceği yönündeki teklifi de kabul etti. Bunun üzerine taraftarlar bu sezon sonuna kadar ve gelecek sezonu da kapsayan 1.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

BUGÜN NETLEŞECEK

Çalımbay'ın ekibinde Bülent Albayrak, Kerem Atılmaz, Mehmet Bülent Albayrak, Kenan Oktay, Mustafa Cengiz Birgen, Ayhan Tenbeloğlu, Burhan Kılıç ve Servet Çetin'in yanı sıra Trabzonlu Hüseyin Çimşir veya Orhan Çıkrıkçı'nın getirileceği bu ismin ise bugün netlik kazanacağı belirtildi. 06.00 uçağı ile Trabzon'a gelecek Çalımbay ile 13.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde sözleşme imzalanacak.

Yunus Emre SEL



ÇALIMBAY KİMDİR?

2 Şubat 1963'te dünyaya gelen Rıza Çalımbay aslen Sivaslı'dır. Eski futbolcu olan Çalımbay, Beşiktaş'ın ve Türk Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanı. Başarılı futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapmaya başlayan Çalımbay son olarak Antalyaspor'un başına geçmiştir. Hocalık kariyerine ilk olarak 2001'de Göztepe ile başlayan Çalımbay, 2005'te Beşiktaş'ın başına geçmiş yarım sezon kalıp ayrılmıştır. Futbol kariyerine 1980'de Beşiktaş forması ile başlayan Çalımbay 494 maçta 41 gol attı.



LiGi TANIYOR, BAŞARILI OLUR

Fırtına'nın Rıza Çalımbay ile olan anlaşmasındaki en önemli etken "Ligi tanıyan bir teknik adam" olduğu görüşünün hakim olması. Bu noktada yönetim içerisinde bazı isimlerin yabancı teknik adam fikrini savunmasına rağmen Başkan Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve birkaç yöneticinin tutumu karşısında anlaşmanın sağlandığı ifade edildi. Bu grubun, "Yabancı hoca takımı ve ligi tanıyana kadar kayıplar çoğalır. Bizim bu lüksümüz yok. Çalımbay takımı ayağa kaldırır ve başarılı olur" dedikleri belirtildi.



TARİHİ BAŞARI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'u çalıştıran ve aldığı başarılı sonuçlarla bu kulübe tarihin en iyi sezonunu yaşatan Çalımbay, bugün imza atacak. 54 yaşındaki antrenör bugün idmana çıkıp futbolcularla da tanışacak. Çalımbay'ın takım hakkında rapor aldığı da dile getirildi.



BU TAKIMI KİM İSTEMEZ

Trabzonspor ile her konuda anlaşmaya varan Rıza Çalımbay ise FOTOMAÇ Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Trabzonspor gibi bir takımda herkes çalışmak ister ve ben de çalışmak isteyen isimlerden bir tanesiyim. Çok iyi bir kadro var ve bu kadro ile başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.