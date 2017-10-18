Çalımbay, ilk antrenmanına çıktı
Trabzonspor, Süper Lig’in 9’uncu haftasında 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yeni teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürdü.
Bugün düzenlenen imza töreniyle resmi sözleşme imzalayan teknik direktör Rıza Çalımbay, saat 17.00'de bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı bulunan Juraj Kucka yer almadı. Teknik direktör Çalımbay antrenman öncesi saha ortasında futbolcularla mini bir toplantı gerçekleştirdi. Çalımbay'ın futbolcularla yakın iletişim kurması dikkat çekti. Isınmanın ardından, pas çalışmasının yapıldığı antrenman çift kale maç ile son buldu. Çalışmalarda oyuncuların hırslı ve istekli olmaları dikkat çekti.
HUBOCAN KORKUTTU
Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Hubocan, yapılan çift kale maçta Rodallega ile girdiği hava topu mücadelesinde burnuna darbe aldı. Burnu kanayan Hubocan'a sağlık ekibi anında müdahale ederken, tedavisinin tamamlanmasının ardından ise yeniden çalışmalara dahil oldu.
BASINA 20 DAKİKA SINIRLAMASI KALKTI
Bu arada teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde antrenmanların ilk 20 dakikasını basına açık gerçekleştiren bordo-mavililerde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki ilk antrenmanının tamamı basına açık tutuldu.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:52
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Q7'den Fener, G.Saray ve Lens'e mesaj!
Toplam 29
Yorum
fbgs SİZ HENTBOLDA LİNK ARARKEN FB GS YARI FİNALLERDEN DÖNÜYORDU.
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Aile hayatını ikinci plana aldı
Toplam 1
Yorum
kent3434 Bu adam iyi teknik drektör bide kovdurmaya ne kadar ugrastılar
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Akhisar kabusu
Toplam 3
Yorum
HÜSEYİN UZUN başta akhisar olmak üzere bu ege takımları kendimi bildim bileli bize her maç ters geliyor. altayı-manisası çanakkalesi- biraz dikkat yahu..
Çalımbay, ilk antrenmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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