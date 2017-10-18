Çalımbay, ilk antrenmanına çıktı

Bugün düzenlenen imza töreniyle resmi sözleşme imzalayan teknik direktör Rıza Çalımbay, saat 17.00'de bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı bulunan Juraj Kucka yer almadı. Teknik direktör Çalımbay antrenman öncesi saha ortasında futbolcularla mini bir toplantı gerçekleştirdi. Çalımbay'ın futbolcularla yakın iletişim kurması dikkat çekti. Isınmanın ardından, pas çalışmasının yapıldığı antrenman çift kale maç ile son buldu. Çalışmalarda oyuncuların hırslı ve istekli olmaları dikkat çekti.



HUBOCAN KORKUTTU

Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Hubocan, yapılan çift kale maçta Rodallega ile girdiği hava topu mücadelesinde burnuna darbe aldı. Burnu kanayan Hubocan'a sağlık ekibi anında müdahale ederken, tedavisinin tamamlanmasının ardından ise yeniden çalışmalara dahil oldu.



BASINA 20 DAKİKA SINIRLAMASI KALKTI

Bu arada teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde antrenmanların ilk 20 dakikasını basına açık gerçekleştiren bordo-mavililerde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki ilk antrenmanının tamamı basına açık tutuldu.