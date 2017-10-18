Çalımbay geldi diye istifa etti!
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Emre Aksoy, yeni teknik direktörün Rıza Çalımbay olmasının ardından istifa ettiğini açıkladı. Aksoy attığı tweette "Rıza gelir, ben kaçar." dedi.
Aksoy'un istifa açıklaması şöyle;
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:32
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 149
Yorum
zeko fener 6 gs 0
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Bonservisini siz belirleyin
Toplam 43
Yorum
wolverine82 alexandre lacazette kaç paraya gitti 60 milyon euro ondan ne eksik hızı gücü onları düşersek fiyat diyelim 45 milyon euro hadi hayırlısı
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Kocaman'ın en büyük kozu Dirar!
Toplam 9
Yorum
mmm ozan tufan en cesur futbolcudur..seviyoruz.
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