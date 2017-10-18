 Çalımbay geldi diye istifa etti! – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Çalımbay geldi diye istifa etti!

    Çalımbay geldi diye istifa etti!

    Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Emre Aksoy, yeni teknik direktörün Rıza Çalımbay olmasının ardından istifa ettiğini açıkladı. Aksoy attığı tweette "Rıza gelir, ben kaçar." dedi.

    Aksoy'un istifa açıklaması şöyle;

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:32
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