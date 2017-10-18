Başkan Usta’nın 4’üncü hocası
7 Aralık 2015 tarihinde göreve gelen Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, bu süreçte 4 teknik adamla çalıştı. İstikrardan yana tavır sergileyen Usta; Sadi Tekelioğlu, Hami Mandıralı ve Ersun Yanal'a takımı emanet etti. 1.5 yıldır ise Ersun Yanal'ı takımın başında bulunduran Usta, başarısız sonuçların ardından 55 yaşındaki teknik adam ile de yollarını ayırdı. Göreve Rıza dün gece Çalımbay getirildi.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:48
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 1
Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 21
Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
Toplam 4
Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
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