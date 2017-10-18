Başkan Usta’nın 4’üncü hocası

7 Aralık 2015 tarihinde göreve gelen Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, bu süreçte 4 teknik adamla çalıştı. İstikrardan yana tavır sergileyen Usta; Sadi Tekelioğlu, Hami Mandıralı ve Ersun Yanal'a takımı emanet etti. 1.5 yıldır ise Ersun Yanal'ı takımın başında bulunduran Usta, başarısız sonuçların ardından 55 yaşındaki teknik adam ile de yollarını ayırdı. Göreve Rıza dün gece Çalımbay getirildi.