Akyazı korkutmuyor!
Trabzonspor'un yeni evi Medical Park Stadyumu rakipler için korkutucu bir yer olmadı. Geçen sezonun ikinci yarısında yeni yuvasına geçen Karadeniz ekibi, bu statta tarihi hezimetler yaşadı ve 50 yıllık koskoca mazisine yakışmayacak skorlar aldı. Geçmiş yıllarda Trabzonspor deplasmanından 1 puan alan rakipler, galibiyetle ayrılmış gibi sevinirken, şimdiyse o durumdan eser yok.
Bordo-mavililer bu sezon Aytemiz Alanyaspor'a 3-0 öndeyken 4-3 yenilerek büyük bir travma yaşarken, ondan daha büyük bir hezimeti Akhisar'a 6-1 kaybederek yaşadı. Trabzonspor yeni evinde taraftarlarını adeta kahrederken, son oynadığı 10 lig maçında sadece 3 galibiyet elde edebildi. Fırtına, evinde 10 maçta 5 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:41
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 1
Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 21
Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
Toplam 4
Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
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