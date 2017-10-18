Akyazı korkutmuyor!

Trabzonspor'un yeni evi Medical Park Stadyumu rakipler için korkutucu bir yer olmadı. Geçen sezonun ikinci yarısında yeni yuvasına geçen Karadeniz ekibi, bu statta tarihi hezimetler yaşadı ve 50 yıllık koskoca mazisine yakışmayacak skorlar aldı. Geçmiş yıllarda Trabzonspor deplasmanından 1 puan alan rakipler, galibiyetle ayrılmış gibi sevinirken, şimdiyse o durumdan eser yok.

Bordo-mavililer bu sezon Aytemiz Alanyaspor'a 3-0 öndeyken 4-3 yenilerek büyük bir travma yaşarken, ondan daha büyük bir hezimeti Akhisar'a 6-1 kaybederek yaşadı. Trabzonspor yeni evinde taraftarlarını adeta kahrederken, son oynadığı 10 lig maçında sadece 3 galibiyet elde edebildi. Fırtına, evinde 10 maçta 5 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.