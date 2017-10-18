Akhisar kabusu

Medical Park Stadı'nda Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan Trabzonspor, 6 sezondur Süper Lig'de mücadele eden rakibi karşısında aldığı sonuçların ardından 3 kez teknik direktör değişikliğine giderken, 1 defa da olağanüstü genel kurul kararı aldı. Karadeniz ekibinde, Akhisarspor maçlarının ardından teknik direktörler Mustafa Reşit Akçay, Halilhodzic ve Ersun Yanal ile yollar ayrılırken, Sadri Şener yönetimi de olağanüstü genel kurul kararı alarak görevi sezon sonunda bırakmıştı. Bordo-mavililer, ilk olarak 2012-2013'te ligde oynayan maçta Akhisarspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve bu süreçte Sadri Şener görevi bıraktı.

SONUNDA YANAL GİTTİ

2013-14'ün 20. haftasında Trabzonspor, bu kez rakibine 4-2 yenilmesinin ardından Mustafa Reşit Akçay istifa etti. Fırtına, 2014-2015'in 8. haftasında, Ege temsilcisi karşısında deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşma Halilhodzic'in ligde çıktığı son maç oldu. Karadeniz ekibi bu sezon da Akhisar'a 6-1 kaybetti ve bu kez de Ersun Yanal'ın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi