Akhisar kabusu
Trabzonspor’da Ege takımı ile yapılan 4 maç sonrası Başkan Sadri Şener ile teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Halilhodzic ve Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Akhisar’a şans tutmuyor
Medical Park Stadı'nda Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan Trabzonspor, 6 sezondur Süper Lig'de mücadele eden rakibi karşısında aldığı sonuçların ardından 3 kez teknik direktör değişikliğine giderken, 1 defa da olağanüstü genel kurul kararı aldı. Karadeniz ekibinde, Akhisarspor maçlarının ardından teknik direktörler Mustafa Reşit Akçay, Halilhodzic ve Ersun Yanal ile yollar ayrılırken, Sadri Şener yönetimi de olağanüstü genel kurul kararı alarak görevi sezon sonunda bırakmıştı. Bordo-mavililer, ilk olarak 2012-2013'te ligde oynayan maçta Akhisarspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve bu süreçte Sadri Şener görevi bıraktı.
SONUNDA YANAL GİTTİ
2013-14'ün 20. haftasında Trabzonspor, bu kez rakibine 4-2 yenilmesinin ardından Mustafa Reşit Akçay istifa etti. Fırtına, 2014-2015'in 8. haftasında, Ege temsilcisi karşısında deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşma Halilhodzic'in ligde çıktığı son maç oldu. Karadeniz ekibi bu sezon da Akhisar'a 6-1 kaybetti ve bu kez de Ersun Yanal'ın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:47
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 1
Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
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Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
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Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
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