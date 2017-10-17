Yönetim - Yanal görüşmesinin perde arkası

ERSUN Yanal ile yönetim arasındaki görüşmenin perde arkasına FOTOMAÇ ulaştı. Herkes karşılıklı anlaşılarak ayrılığın gerçekleşmesini beklerken, neden tek taraflı fesih oldu? İşte ayrıntılar: "Yönetim, Yanal'a bugüne kadar hak ettiği 500 bin euro'yu vererek sözleşmeyi karşılıklı feshetmek istedi. Fakat Yanal, 900 bin euro istedi. Bu pürüz sonrasında Yanal'ın akşam antrenmanında takımın başında olacağı iddiaları ortaya atıldı. Bunun üzerine Trabzonspor yönetimi karşı hamle yaparak Yanal'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile teknik direktör Kazım Ersun Yanal arasındaki sözleşme, son günlerde yaşanan gelişmeler dolayısıyla, görülen lüzum üzerine, sözleşmenin ilgili maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



O maddede ne yazıyor

Burada dikkat çeken ibare ise "Sözleşmenin ilgili maddeleri kapsamında" kısmı oldu. Sözleşmedeki bu maddenin, "Sözleşmesi feshedilmesi durumunda sadece hak ettiği parayı talep edebilir" şeklinde olduğu kaydediliyor. Yanal'ın avukatı ile görüşüp konuyu yargıya taşıyıp taşımayacağına karar vereceği dile getirildi.