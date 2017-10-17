Trabzonspor'un Akhisarspor kabusu

Süper Lig'de sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan Trabzonspor, 6 sezondur Süper Lig'de mücadele eden rakibi karşısında aldığı sonuçların ardından 3 kez teknik direktör değişikliğine giderken 1 kez de olağanüstü genel kurul kararı aldı. Karadeniz ekibinde, Akhisarspor maçlarının ardından teknik direktörler Mustafa Reşit Akçay, Vahid Halilhodziç ve Ersun Yanal ile yollar ayrılırken, Sadri Şener yönetimi de olağanüstü genel kurul kararı alarak görevi sezon sonunda bırakmıştı. Bordo-mavililer, ilk olarak 2012-2013 sezonunda Süper Lig'de oynayan maçta Akhisarspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Maç sonrasında Sadri Şener, taraftarların tepkisiyle karşılaşırken mayıs ayı için olağanüstü genel kurul kararı alındı. Şener, genel kurulda aday olmayarak görevi bıraktı.

3 TEKNİK ADAM AYRILDI

2013-2014 sezonunun 20. haftasında Trabzonspor, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda bu kez rakibine 4-2 yenilmesinin ardından Mustafa Reşit Akçay, teknik direktörlük görevinden istifa etti. Bordo-mavililer, Akçay'ın yerine yardımcısı Hami Mandıralı ile göreve devam etti. Trabzonspor, 2014-2015 sezonunun 8. haftasında ise, Ege temsilcisi karşısında deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşma, teknik direktör Vahid Halilhodzic'in ligde çıktığı son karşılaşma oldu. Akhisarspor ve ardından UEFA Avrupa Ligi'nde 1-1 biten Lokeren maçlarının ardından Fransız asıllı Boşnak teknik adam Vahid Halilhodziç, görevinden ayrıldı. Bu sezon da Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 gibi farklı sonuçla kaybetti. Maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.

11 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI

Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor ile ligde 11 kez karşı karşıya gelirken sadece 3 maçta galip geldi. Ege temsilcisi, Trabzonspor karşısında 5 kez galip gelirken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 15 gol atarken kalesinde 21 gol gördü.