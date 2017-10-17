 Trabzonspor’dan Şırnak mesajı – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Trabzonspor’dan Şırnak mesajı

    Trabzonspor’dan Şırnak mesajı

    Trabzonspor Kulübü, Şırnak’ta kömür ocağında meydana gelen göçük sonucu hayatını kaybedenler ve yaralılar için mesaj yayınladı.

    Bordo-mavili kulübe ait sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili olarak yapılan paylaşımda, "Şırnak'ta kömür ocağında meydana gelen göçük sonucu hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar dileriz" denildi.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:20
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