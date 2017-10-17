Trabzonspor’dan Şırnak mesajı
Trabzonspor Kulübü, Şırnak’ta kömür ocağında meydana gelen göçük sonucu hayatını kaybedenler ve yaralılar için mesaj yayınladı.
Bordo-mavili kulübe ait sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili olarak yapılan paylaşımda, "Şırnak'ta kömür ocağında meydana gelen göçük sonucu hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar dileriz" denildi.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 20:20
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Toplam 41
Yorum
gokhan bırdaha say sen ıstersen okumayı bıle ogrenememıssın sadece spor haberlerı okumaktan
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Toplam 3
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