Trabzonspor'a teknik direktör dayanmıyor
Trabzonspor, 44 yıllık Süper Lig geçmişinde bugüne kadar 31 teknik adamla çalışırken, 48 kez ise hoca değişikliğine gitti. Yaşanan değişiklikler nedeniyle birçok teknik direktörün çeşitli dönemlerde görev aldığı bordo-mavililer, 21 yerli, 10 yabancı antrenör ile çalıştı.
MUHARREM USTA, TEKNİK ADAMLARDAN YANA ŞANSI TUTMADI
Trabzonspor'da 7 Aralık 2015'de göreve gelen Muharrem Usta, bu süreçte 3 teknik adamla çalıştı. İstikrardan yana tavır sergileyen Usta, Sadi Tekelioğlu, Hami Mandıralı ve Ersun Yanal'a takımı emanet etti. 1.5 yıldır ise Ersun Yanal'ı görevde bulunduran Muharrem Usta, alınan başarısız sonuçların ardından 55 yaşındaki Yanal ile de yollarını ayırmak zorunda kaldı.
HOCALARA DA PARA GİTTİ
Trabzonspor'da yaşanan teknik adam değişiklikleri bordo-mavili kulübe ekstra maliyet çıkartıyor. Başkan Muharrem Usta ve yönetiminin hocalar konusunda uyguladıkları yöntem, Karadeniz ekibine ekonomik açından maliyet getirdi.
GİDİP-GERİ DÖNENLERDE OLDU
Trabzonspor'da görevine son verilen teknik direktör Ersun Yanal, bordo-mavili takımda görev alıp ayrılan ve tekrar geri dönen isimler arasında yer alıyordu. Bugüne kadar Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ziya Doğan, Ersun Yanal, Hami Mandıralı, Urbain Braems ve Vahid Halilhodziç Trabzonspor'dan ayrılıp daha sonra tekrar göreve getirilen isimler oldu.
BİR SEZONDA 3 TEKNİK ADAM DEĞİŞİKLİĞİ YAŞANDI
Trabzonspor, 3. defa bir sezonda 3 teknik adam değişikliği yaşadığı dönemi gördü. Daha önce de 1997-1998 sezonunda Yılmaz Vural, Özkan Sümer ve Giray Bulak, 2004-2005 sezonunda Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu ve Şenol Güneş ve 2015-2016 sezonunda Shota, Sadi Tekelioğlu ve Hami Mandıralı bir sezonda görev yapan isimler oldu.
İşte Trabzonspor'da görev alan teknik adamlar ve yapılan değişiklikler:
1974-75 - Ahmet Suat Özyazıcı
1975-76 - Şükrü Ersoy (13 hafta takımı çalıştırdı. 14 haftadan sonra Ahmet Suat Özyazıcı takımı çalıştırdı.)
1976-78 - A.Suat Özyazıcı
1978-79 - Özkan Sümer
1979-80 - Ahmet Suat Özyazıcı
1980-81 - Özkan Sümer
1981-84 - Ahmet Suat Özyazıcı
1984-85 - Özkan Sümer (27 hafta sonunda görevinden ayrıldı. 28 haftadan sonra takımı İlyas Akçay çalıştırdı.)
1985-86 - Jurgen Sunderman
1986-88 - Ahmet Suat Özyazıcı (İlk yarıda görevinden istifa etti. 20. haftadan sonra takımı Metin Türel çalıştırdı.)
1988-89 - Verner Biskup (Takımın başında 3 hafta kaldı. 4. haftadan itibaren takımı Şenol Güneş çalıştırdı.)
1989-90 - Urbain Breams
1990-91 - Özkan Sümer
1991-92 - Urbain Breams
1992-93 - George Leekens
1993-94 - George Leekens (4. haftadan sonra görevinden ayrıldı. 5. haftadan sonra takımı Şenol Güneş çalıştırdı.)
1994-97 - Şenol Güneş
1997-98 - Yılmaz Vural, Özkan Sümer, Ali Kemal Denizci
1998-99 - Gordon Milne
1999-00 - Ahmet Suat Özyazıcı, Giray Bulak
2000-01 - Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu
2001-02 - Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel
2002-03 - Samet Aybaba
2003-04 - Samet Aybaba (14. hafta sonu görevi bıraktı. Takım başına altyapı sorumlusu Turgay Semercioğlu getirildi.)
2003-04 - Turgay Semercioğlu (14. haftada takımın başına geldi. 19. haftada istifa etti.)
2003-04 - Ziya Doğan (20. haftada takımın başına geldi.)
2004-05 - Ziya Doğan (14. hafta sonunda istifa etti. Takımın başına altyapı sorumlusu İhsan Derelioğlu getirildi. 2. devrede Derelioğlu'nun yerine Şenol Güneş geldi.)
2005-06 - Şenol Güneş (7. haftada istifa etti. 8 haftada yerine Vahid Halilhodzic getirildi.)
2006-2007 - Lazaroni (4 hafta görevde kaldı. Takımın başına Ziya Doğan getirildi.)
2007-08 - Ziya Doğan (9. haftada istifa etti. Takımın başına Ersun Yanal getirildi.)
2008-09 - Ersun Yanal (Takımın başında 29. hafta kalabildi. Trabzonspor sezonu Ahmet Özen ile tamamladı.)
2009-10 - Hugu Broos (Belçikalı hoca 13 hafta takımın başında kaldı. 4 yıllık bir aranın ardından Şenol Güneş takımın başına yeniden getirildi.)
2010-11 - Şenol Güneş
2011-12 - Şenol Güneş
2012-13 - Şenol Güneş (Takımın başında 19 hafta kaldı. Tolunay Kafkas takımın başına getirildi. Kafkas 15 maç görev yaptı.)
2013-14 - Mustafa Akçay (Akçay sonrası takımı Hami Mandıralı çalıştırdı.)
2014-15 - Vahid Halilhodzic (Ersun Yanal (36 Maç - 25 Lig, 7 Türkiye Kupası 4 UEFA)
2015-16- Shota Arveladze (15 Maç - 11 Lig, 4 UEFA), Sadi Tekelioğlu (12 Maç - 7 Lig, 5 Türkiye Kupası), Hami Mandıralı (17 Maç - 15 Lig, 2 Türkiye Kupası)
2016-17- Ersun Yanal (42 Süper Lig, 8 Türkiye Kupası )
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:30
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Toplam 27
Yorum
Düsseldorf'lu FP kuralıyla zar zor kurdukları takımla saibesiz, hakemsiz, provokasyonsuz, kurtarıcısız KAZANAMIYORLAR. Yabancı hakemle ilk 6 bile zor !
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İlk aday Terim
Toplam 26
Yorum
muhammed trabzonspora yılmaz vural rıza çalımbay gibi yerli adamlar lazım.çözüm yabancı hocada değil.her şey akılda bitiyor.
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İlk aday Terim
Toplam 26
Yorum
muhammed trbzonspor taraftarı olarak fatih terime karşıyım.milli takımı 3.5 milyom euro ya çalıştıran bu takımı hayrına çalıştırmaz herhalde.düşünün.
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