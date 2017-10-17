Trabzonspor, Terim'den haber bekliyor

Bordo mavili yönetim, 8 haftası geride kalan Süper Lig'de ligi tanıyan bir teknik adamın takımın başına getirilmesi konusunda hemfikir.

Yönetimin teknik adam listesinde yerli isim olarak Fatih Terim ve Rıza Çalımbay, yabancı teknik olarak ise Robert Prosinecki'yle birlikte Arthur Zico ön plana çıkıyor.

Trabzonspor yönetiminin liste başı ise Fatih Terim.

4-3 kaybedilen Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından direkt olmasa da Terim'le ilk teması sağlayan Trabzonspor yönetiminin tecrübeli teknik adamdan olumsuz yanıt almadığı öğrenildi.

Takıma otoriteli bir yönetimle hakim olabilecek bir isimle yola devam etmek isteyen Trabzonspor, Fatih Terim'i takımın başına getirmek istediği süreçteki en önemli engel, TFF ile yaşadığı tazminat sorunu olarak gözüküyor.

İlk olarak Fatih Terim'le görüşmeyi planlayan Trabzonspor yönetimin bu görüşmeden çıkacak olan sonuca göre diğer adaylarla ilgili harekete geçecek.



GÖRÜŞME BUGÜN

Trabzonspor'un bir kez daha görüşme isteği üzerine Ali Kemal Denizci, Fatih Terim'i ikna etmek için devreye girdiği belirtildi. Bugün taraflar aracı vasıtasıyla iletişime geçeceği iddia edildi