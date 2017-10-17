Stoper almak şart

SEKİZ haftada 21 gol yiyerek büyük bir şok yaşayan Trabzonspor'da yönetimin ara transfer planı belli. Sezon başında transferde hareketlilik yaşayan bordo-mavililer, devre arası transfer çalışmaları için kolları erken sıvayacak. Trabzonspor'un öncelikli hedefi olan stoper için S.Moskova'dan Serdar Taşçı ile birlikte Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan ile ciddi olarak ilgilendiği belirtildi. Bordo-mavililer, bu iki stoperi birlikte alarak defanstaki büyük sorunu çözmek istiyor.