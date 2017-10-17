Şok gelişme! Kadro dışı bırakıldı...
Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı.
6-1 yenilgiyle sonuçlanan Akhisarspor maçında çok büyük hatalar yapan Trabzonspor'un stoperi Jan Durica ile ilgili flaş karar alındığı iddia edildi.
Topu rakibine kaptırdıktan sonra gole sebebiyet veren, ardından Mustafa Akbaş'a çarpan topun golle sonuçlanmasında da hata yapan Slovak savunmacının bileti kesildi.
Durica'nın yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılacağı öne sürüldü. Kadro dışı bırakılacaklar arasında yerli ve yabancı isimlerin de bulunduğu öğrenildi.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:33
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Ersun Yanal'ı odadan kovdu!
Toplam 30
Yorum
Laz Affy kış kendini aynada görüp yorum yaparmış önce bu soruyu sorabilmen için sen aldığın puanların hesabını ver
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Yönetim - Yanal görüşmesinin perde arkası
Toplam 9
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Bahtiyar Kormaz Başkan Macara arama seni Ersun da da uyardık,Fatih Terim,Rıza çalımbay TS fayda gelmez,Sen Takımın Başına BİLİÇ i getir maç izlayelim
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Aykut Kocaman: Galatasaray'ın işi zor
Toplam 30
Yorum
umut Fatih Altaylının dünkü tv programında da dediği gibi,harbiden Aykut zırvalıyorsun. senin takımın futbol mu oynuyor?
Şok gelişme! Kadro dışı bırakıldı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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