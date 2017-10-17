Şok gelişme! Kadro dışı bırakıldı...

6-1 yenilgiyle sonuçlanan Akhisarspor maçında çok büyük hatalar yapan Trabzonspor'un stoperi Jan Durica ile ilgili flaş karar alındığı iddia edildi.



Topu rakibine kaptırdıktan sonra gole sebebiyet veren, ardından Mustafa Akbaş'a çarpan topun golle sonuçlanmasında da hata yapan Slovak savunmacının bileti kesildi.



Durica'nın yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılacağı öne sürüldü. Kadro dışı bırakılacaklar arasında yerli ve yabancı isimlerin de bulunduğu öğrenildi.