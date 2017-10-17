Onur, kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor
Trabzonspor'da 10. yılını geride bırakmaya hazırlanan kaleci Onur Recep Kıvrak, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında alınan 6-1'lik yenilgiyle kariyerinde kalesinde en çok gol gördüğü dönemi yaşadı.
Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla 10. yılını geride bırakmaya hazırlanan kaptan Kıvrak, 2017-2018 sezonunda adeta kabus yaşıyor. Milli kaleci, bir dönem Avrupa'nın 5 önemli ligi olan Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya ve Fransa liglerinde mücadele eden ilk 5 takımların kalecilerinin performanslarını geride bırakırken, bu sezon ise kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyor.
Kariyerinin en gollü maçını oynadı
Trabzonspor'un, Karşıyaka'dan kadrosuna kattığı ve 15 Ocak 2008'de sözleşme imzaladığı Onur Recep Kıvrak, söz konusu tarihten bugüne kadar 218 maçta forma giydi. Onur, bugüne kadar oynadığı maçların hiç birinde 6-1'lik skorla karşı karşıya kalmazken, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında ise kalesinde 6 gol görerek kariyerinin en fazla golünü yediği maçı yaşadı.
Değer kaybı yaşıyor
Başarılı kaleci, bordo-mavili takımın son yıllarda aldığı başarısız sonuçların ardından değer kaybı yaşadı. 2014 yılında 12 Milyon Euro'yu gören oyuncu, 3 sezonluk bir dönemde 7 Milyon Euro değer kaybederek 5 Milyon Euro'ya geriledi.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:30
-
Selçuk İnan derbide forma bekliyor
Toplam 6
Yorum
Aslan SELCUK MILLI MACTADA EN DIRI FUTBOLCUYDU DEMEKKI IYI CALISIYOR KENDINI IYI KORUYOR COK DIKKATLI YASAMALI
-
Yönetim - Yanal görüşmesinin perde arkası
Toplam 5
Yorum
zeki altyapının 1 yıldır esamasi okunmuyor.sadiyi getirin hem alt hem üst hiç olmazsa borçlanmayız
-
İlk aday Terim
Toplam 19
Yorum
Aslan BU TRABZONLULAR COK MIZ MIZ OLMUS FATIH HOCA BUNLARLA YAPAMAZ TERIME TEKLIF YAPTIGINDA ANAHTARI TESLIM EDECEKSIN YOK SU YARDIMCI FILAN YOK!
Onur, kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.