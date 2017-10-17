İlk aday Terim

ile yollarını ayıran, yeni hoca için hemen harekete geçti. Başkan'nın "Yabancı hocanın kadroyu, Trabzon'u, ligi tanıması çok zaman alır. Bu da bize yeni handikaplar yaratır. İhtiyacımız olan deneyimli, kadroyu çekip çevirecek bir enerjidir." görüşü sonrası ilk olarak tecrübeli hoca ile temasa geçildi.sekreter, tecrübeli çalıştırıcıile uzun bir telefon görüşmesigerçekleştirdi. Bu görüşmedeTerim'e yardımcı olarakveüçlüsünden birisinin önerildiğiöğrenildi. Başkan MuharremUsta'nın, düşünmekiçin süre isteyen kurt hocaile bugün yüz yüze görüşebileceğibelirtiliyor. Terim'inardındankulübegelmeye sıcak bakanile de görüşme yapıldı.Çalımbay'ın ekibiyle birlikte gelmeyehazır olduğunu ilettiği ve bukonudabelirtildi.açıklama yapan'u istediğini ilan etti.'de sorun çıkması durumundaile sözleşme ihtimalinin yüksek olduğu dile getiriliyor. Yerli iki teknik adamın yanı sıra birçok yabancı hocayla da temasların sürdüğü ifade edildi. Geçmişte'de çalışan'nin yabancı teknik adamlar arasında ilk sırada olduğu ayrıcaveile de görüşme yapılacağı ifade edildi. Teknik direktör arayışlarının iki gün içinde sona ereceği ve bu sürede takımı Altyapı ve Gençlik Geliştirme Sorumlusu'nun çalıştıracağı açıklandı.ilk idmana çıktı.