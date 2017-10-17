 İlk aday Terim – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    İlk aday Terim

    İlk aday Terim

    Genel sekreter Gençağa Meriç, ile ilk teması dün yaptı. Başkan Usta bugün tecrübeli hoca ile masaya oturabilir. Ayrıca Rıza Çalımbay ile de görüşüldü

    Ersun Yanal ile yollarını ayıran Trabzonspor, yeni hoca için hemen harekete geçti. Başkan Muharrem Usta'nın "Yabancı hocanın kadroyu, Trabzon'u, ligi tanıması çok zaman alır. Bu da bize yeni handikaplar yaratır. İhtiyacımız olan deneyimli, kadroyu çekip çevirecek bir enerjidir. Fatih Terim de bunun için en iyi seçenek olur" görüşü sonrası ilk olarak tecrübeli hoca ile temasa geçildi.

    USTA GÖRÜŞEBİLİR
    Genel sekreter Gençağa Meriç, tecrübeli çalıştırıcı ile uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede Terim'e yardımcı olarak Ali Kemal Denizci, Ünal Karaman ve Hüseyin Çimşir üçlüsünden birisinin önerildiği öğrenildi. Başkan Muharrem Usta'nın, düşünmek için süre isteyen kurt hoca ile bugün yüz yüze görüşebileceği belirtiliyor. Terim'in ardından bordo-mavili kulübe gelmeye sıcak bakan Rıza Çalımbay ile de görüşme yapıldı. Çalımbay'ın ekibiyle birlikte gelmeye hazır olduğunu ilettiği ve bu konuda temasların yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.

    YABANCILAR LİSTEDE
    Dün açıklama yapan Çalımbay, Trabzonspor'u istediğini ilan etti. Fatih Terim'de sorun çıkması durumunda Çalımbay ile sözleşme ihtimalinin yüksek olduğu dile getiriliyor. Yerli iki teknik adamın yanı sıra birçok yabancı hocayla da temasların sürdüğü ifade edildi. Geçmişte Türkiye'de çalışan Prosinecki'nin yabancı teknik adamlar arasında ilk sırada olduğu ayrıca Mechel Preud'homme ve Claude Paul ile de görüşme yapılacağı ifade edildi. Teknik direktör arayışlarının iki gün içinde sona ereceği ve bu sürede takımı Altyapı ve Gençlik Geliştirme Sorumlusu İhsan Derelioğlu'nun çalıştıracağı açıklandı. Derelioğlu ilk idmana çıktı.




    Yunus Emre SEL
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlk aday Terim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.