İlk aday Terim
Genel sekreter Gençağa Meriç, Fatih Terim ile ilk teması dün yaptı. Başkan Usta bugün tecrübeli hoca ile masaya oturabilir. Ayrıca Rıza Çalımbay ile de görüşüldü
USTA GÖRÜŞEBİLİR
Genel sekreter Gençağa Meriç, tecrübeli çalıştırıcı ile uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede Terim'e yardımcı olarak Ali Kemal Denizci, Ünal Karaman ve Hüseyin Çimşir üçlüsünden birisinin önerildiği öğrenildi. Başkan Muharrem Usta'nın, düşünmek için süre isteyen kurt hoca ile bugün yüz yüze görüşebileceği belirtiliyor. Terim'in ardından bordo-mavili kulübe gelmeye sıcak bakan Rıza Çalımbay ile de görüşme yapıldı. Çalımbay'ın ekibiyle birlikte gelmeye hazır olduğunu ilettiği ve bu konuda temasların yoğun bir şekilde devam ettiği belirtildi.
YABANCILAR LİSTEDE
Dün açıklama yapan Çalımbay, Trabzonspor'u istediğini ilan etti. Fatih Terim'de sorun çıkması durumunda Çalımbay ile sözleşme ihtimalinin yüksek olduğu dile getiriliyor. Yerli iki teknik adamın yanı sıra birçok yabancı hocayla da temasların sürdüğü ifade edildi. Geçmişte Türkiye'de çalışan Prosinecki'nin yabancı teknik adamlar arasında ilk sırada olduğu ayrıca Mechel Preud'homme ve Claude Paul ile de görüşme yapılacağı ifade edildi. Teknik direktör arayışlarının iki gün içinde sona ereceği ve bu sürede takımı Altyapı ve Gençlik Geliştirme Sorumlusu İhsan Derelioğlu'nun çalıştıracağı açıklandı. Derelioğlu ilk idmana çıktı.
Yunus Emre SEL
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:12
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Derbi biletleri satışa çıkıyor
Toplam 8
Yorum
gs bu biletler 400 800 arasıysa o futbolcuların feneri parçalaması lazım berabere kalmaları bile o paraları veren seyirciye ayıptır
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 20
Yorum
luc4s hucum futbolu ne? orta saha yumsak.senin defansin yok gol atamayinca yiyorsun GS ya bak Fernendo Ndiaye boyle oyuncular defansi rahatlatir.
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Kocaman'dan Galatasaray açıklaması!
Toplam 23
Yorum
luc4s istediyin oyun bumu? bunu ancak mahalle takimlarina yaparsin.GS laa boyle oyun olacagini sanmiyorum.adamalar topu verseler oynarsin.ISTIFA!
İlk aday Terim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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