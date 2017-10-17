Ersun Yanal'ı odadan kovdu!

Trabzonspor, 6-1'lik Teleset Mobilya Akhisarspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırma kararı aldı.



FESHİ KABUL ETMEDİ

Bu ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren bordo-mavili kulüpte, Ersun Yanal'ın tek taraflı sözleşme feshini kabul etmediği öğrenildi.



750 BİN EURO TALEP ETTİ

Ağustos ayında 150 bin euro maaşı ödenen Ersun Yanal, eylül, ekim, kasım, aralık ve ocak ayları maaşları toplamı olan 750 bin euroyu talep etti.



Akhisarspor mağlubiyetinin ardından Trabzonspor Yönetimi ve Ersun Yanal bir araya geldi. Flaş toplantıdan ayrılık kararı çıktı. Bordo-mavililerde Ersun Yanal dönemi resmen sona erdi. Kulüp ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na da bildirdi.



SERT ÇIKIŞLAR OLDU

Bu talebin üzerine toplantıda Ersun Yanal'a sert çıkışlar olduğu ifade edildi.



''ÇIK DIŞARIYA!''

Yanal'ın Trabzonspor'un 300 bin Euroluk teklifine 750 bin Euro demesi bordo-mavililerde toplantıya katılan yönetici Ali Rıza Egemen'i çıldırttı.



Trabzonspor ile uzlaşma yoluna gitmeyen Ersun Yanal'a, Trabzonspor yönetim kurulu üyelerinden sert tepki geldi. İddialara göre, Ersun Yanal'a sert bir çıkış yapan Trabzonspor yönetim kurulu yönü Üyesi Ali Rıza Egemen, "Çık dışarıya… Burası Trabzon, biz sana sahip çıktık sen bize zorluk mu yaşatıyorsun" dediği kaydedildi.



TRABZONSPOR ÜCRET ÖDEMEYECEK

Trabzonspor Yönetimi, sözleşmede yer alan "Sözleşmesi feshedilmesi durumunda sadece hak ettiği parayı talep edebilir" maddesi üzerine harekete geçerek Ersun Yanal'a ücret ödememe kararı aldı.



ERSUN YANAL MAHKEMEYE GİDİYOR

Bu gelişmenin sonrasında Ersun Yanal'ın, Trabzonspor'u kendisine verilmeyen ücretler konusunda mahkemeye vereceği öğrenildi.



(61saat.com)