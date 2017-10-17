 En az puan topladığı 4. sezon – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    En az puan topladığı 4. sezon

    En az puan topladığı 4. sezon
    Trabzonspor, bu sezon en az puan topladığı 4. sezonu yaşıyor. Bordo-mavililer ilk 8 haftalık bölümde 1977-78 sezonunda 8 puan elde ederken, 1985-1986, 2014- 2015 ve 2017-2018'de 9 puan ile tarihinin en az puan topladığı dönemlerinden birini yaşadı.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:03
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