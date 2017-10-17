En az puan topladığı 4. sezon

Trabzonspor, bu sezon en az puan topladığı 4. sezonu yaşıyor. Bordo-mavililer ilk 8 haftalık bölümde 1977-78 sezonunda 8 puan elde ederken, 1985-1986, 2014- 2015 ve 2017-2018'de 9 puan ile tarihinin en az puan topladığı dönemlerinden birini yaşadı.