Elveda Yanal
Takımı dibe vurduran 55 yaşındaki teknik adam ile yollar ayrıldı. Trabzonspor yönetimi, KAP’a gönderdiği açıklamada, “Yönetim Kurulumuz aldığı karar gereğince Ersun Yanal’ın sözleşmesini tek taraflı fesih etmiştir” dedi
Gerekeni yapacağım
Son olarak sahasında Akhisarspor karşısında takımının 6-1'lik mağlubiyetine engel olamayan Yanal, maç sonunda kendisi ile görüşen Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve Genel Sekreter Gencağa Meriç'e, "Gerekeni yapacağım" dedi. Dün öğle saatlerinde Trabzonspor Yönetim Kurulu, Asbaşkan Ahmet Çubukçu yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplantı yaptı ve yollar ayrıldı. KAP'a yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz aldığı karar gereğince Ersun Yanal'ın sözleşmesini tek taraflı fesih etmiştir. Takımımızı bu akşamdan itibaren geçici olarak Altyapı Koordinatörümüz İhsan Derelioğlu çalıştıracaktır " denildi.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 02:31
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Derbi biletleri satışa çıkıyor
Toplam 8
Yorum
gs bu biletler 400 800 arasıysa o futbolcuların feneri parçalaması lazım berabere kalmaları bile o paraları veren seyirciye ayıptır
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 20
Yorum
luc4s hucum futbolu ne? orta saha yumsak.senin defansin yok gol atamayinca yiyorsun GS ya bak Fernendo Ndiaye boyle oyuncular defansi rahatlatir.
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Kocaman'dan Galatasaray açıklaması!
Toplam 23
Yorum
luc4s istediyin oyun bumu? bunu ancak mahalle takimlarina yaparsin.GS laa boyle oyun olacagini sanmiyorum.adamalar topu verseler oynarsin.ISTIFA!
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