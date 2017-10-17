 Elveda Yanal – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Elveda Yanal

    Elveda Yanal

    Takımı dibe vurduran 55 yaşındaki teknik adam ile yollar ayrıldı. Trabzonspor yönetimi, KAP’a gönderdiği açıklamada, “Yönetim Kurulumuz aldığı karar gereğince ’ın sözleşmesini tek taraflı fesih etmiştir” dedi

    50. yılı olan bu sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Trabzonspor'da dün hareketli saatler yaşandı. Önceki gün Akhisar'a 6-1 yenilerek tarihinin en ağır mağlubiyetlerinden birini alan bordomavili takımda beklenen oldu ve teknik direktör ile yollar resmen ayrıldı. Yanal, 3'üncü döneminde bordo-mavili takımla lig ve kupada toplamda 50 maça çıktı. 20 galibiyet, 15 beraberlik alan ve 15 de mağlubiyet yaşayan Yanal'ın koltuğu Aytemiz Alanyaspor'a 3-0'dan 4-3 kaybedilen maç sonrası sallanmaya başlamıştı.

    Gerekeni yapacağım
    Son olarak sahasında Akhisarspor karşısında takımının 6-1'lik mağlubiyetine engel olamayan Yanal, maç sonunda kendisi ile görüşen Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve Genel Sekreter Gencağa Meriç'e, "Gerekeni yapacağım" dedi. Dün öğle saatlerinde Trabzonspor Yönetim Kurulu, Asbaşkan Ahmet Çubukçu yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplantı yaptı ve yollar ayrıldı. KAP'a yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz aldığı karar gereğince Ersun Yanal'ın sözleşmesini tek taraflı fesih etmiştir. Takımımızı bu akşamdan itibaren geçici olarak Altyapı Koordinatörümüz İhsan Derelioğlu çalıştıracaktır " denildi.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:31
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