 Dibe vurdu – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Dibe vurdu

    Dibe vurdu
    Türk futbolunun deneyimli teknik direktörleri arasında yer alan Ersun Yanal, Trabzonspor'a tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşattı. 8 maçta kalesinde 21 gol gören Yanal lig tarihindeki en kötü savunma performansına imza atarken; 42 maçta 16 galibiyetle yüzde 38'lik bir başarı oranı yakaladı. Bu da Karadeniz temsilcisinde minimum 40 lig karşılaşması baz alındığında en başarısız teknik adam performansı olarak göze çarpıyor. Yanal ayrıca 3. kez geldiği bordomavili takımda da en kötü istatistikleri bu dönem aldı. 8 haftada 9 puanla dibe vuran Yanal, tüm camianın tepkisini çekti. İlk olarak 2007-2008 sezonun 11. haftasındaki Osmanlıspor (Ankaraspor) maçıyla göreve başlayan Yanal yönetimindeki bordo-mavili takım, sezon sonuna kadar 1.50 puan ortalaması tutturmuştu. Trabzonspor, 2008- 2009 sezonunun 29. haftasına kadar görevde kalan Yanal ile 53 puan toplayıp ve 1.83 puan ortalaması elde ederek, bu alanda ortalamayı yakalamıştı.

    En kötü dönemi yaşadı
    Halilhodzic'in ayrılmasının ardından 2014-2015'in 10. haftasındaki Galatasaray derbisi öncesi ikinci kez gelen Yanal, 25 hafta görevde kalarak sezonu tamamlamıştı. Karadeniz ekibi, Yanal'ın bu döneminde 45 puan topladı ve 1.80 puan ortalamasıyla sezonu tamamladı. Fırtına geçen yıl 34 lig maçında 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde ederek 51 puan ile ligi 6. sırada tamamladı ve 1.52 puan ortalaması yakaladı. 55 yaşındaki teknik direktör bu sezon ise 8 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. 9 puan toplayan Karadeniz ekibinde Yanal, bu sezonda 1.1'lik ortalama ile en kötü dönemini yaşadı.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:00
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