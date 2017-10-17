Dibe vurdu
En kötü dönemi yaşadı
Halilhodzic'in ayrılmasının ardından 2014-2015'in 10. haftasındaki Galatasaray derbisi öncesi ikinci kez gelen Yanal, 25 hafta görevde kalarak sezonu tamamlamıştı. Karadeniz ekibi, Yanal'ın bu döneminde 45 puan topladı ve 1.80 puan ortalamasıyla sezonu tamamladı. Fırtına geçen yıl 34 lig maçında 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde ederek 51 puan ile ligi 6. sırada tamamladı ve 1.52 puan ortalaması yakaladı. 55 yaşındaki teknik direktör bu sezon ise 8 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. 9 puan toplayan Karadeniz ekibinde Yanal, bu sezonda 1.1'lik ortalama ile en kötü dönemini yaşadı.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:00
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Derbi biletleri satışa çıkıyor
Toplam 8
Yorum
gs bu biletler 400 800 arasıysa o futbolcuların feneri parçalaması lazım berabere kalmaları bile o paraları veren seyirciye ayıptır
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 20
Yorum
luc4s hucum futbolu ne? orta saha yumsak.senin defansin yok gol atamayinca yiyorsun GS ya bak Fernendo Ndiaye boyle oyuncular defansi rahatlatir.
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Kocaman'dan Galatasaray açıklaması!
Toplam 23
Yorum
luc4s istediyin oyun bumu? bunu ancak mahalle takimlarina yaparsin.GS laa boyle oyun olacagini sanmiyorum.adamalar topu verseler oynarsin.ISTIFA!
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