Castillo'dan Yanal'a ince mesaj! O paylaşımı beğendi
Trabzonspor’un Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo, kulübün dün resmi instagram hesabından paylaştığı ‘Ersun Yanal’ın sözleşmesi tek taraflı fesih edilmiştir’ paylaşımını beğendiği dikkat çekti.
25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 2 maçta toplam 72 dakika süre aldı.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:34
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Tudor'un 11'i belli oldu
Toplam 23
Yorum
Harun Linnes'i hiç canlı izlediniz mi ? En büyük sorunu orta açamamak :) Canlı izlerseniz göreceksiniz ki, resmen topu kaldırmaya gücü yetmiyor.
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En iyisi Beşiktaş
Toplam 2
Yorum
BJK 1903 BJK'li eski futbolcu-hocalar BJK'ye çelme takıyor. gsli eski futbolcu-hocalar ise gsye yatıyor.böylece gs şampiyon oluyor,BJK ise 2.oluyor
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Tudor'un 11'i belli oldu
Toplam 23
Yorum
eleaman latovlevici ayni hasan ali.katiliyorum.asomoag gelirse eger ve o geldi diye umarim linnes gönderilmez
Castillo'dan Yanal'a ince mesaj! O paylaşımı beğendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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