Castillo'dan Yanal'a ince mesaj! O paylaşımı beğendi

Sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından ligin 4'üncü haftasında oynanan Gençlerbirliği maçıyla takıma dönen, 4 maçta kulübede oturan ve 1 maçta ise kadroya alınmayan Castillo'nun, fazla forma şansı bulmadığı için sosyal medyada böyle bir tavır sergilediği şeklinde yorumlandı.25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 2 maçta toplam 72 dakika süre aldı.