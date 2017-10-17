Çalımbay’dan Trabzonspor açıklaması
Adı Trabzonspor ile anılan ve prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımla herhangi bir görüşmesinin olmadığını söyledi.
Adı Trabzonspor ile anılan ve prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımla herhangi bir görüşmesinin olmadığını söyledi.
Trabzonspor'un Ersun Yanal ile yollarını ayırmasından sonra, geçtiğimiz sezon aldığı başarılı sonuçlarla Antalyaspor'a tarihinin en iyi sezonunu yaşatan ancak bu sene aldığı kötü sonuçların ardından ligin 6. haftasından sonra görevine son verilen tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay'ın Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. İHA muhabirinin ulaştığı tecrübeli Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Trabzonspor yönetimiyle herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi.
Antalyaspor'un geçen sene ligi 5. bitirmesinde önemli rol oynayan Çalımbay, Trabzonspor ile ilgili iddialara şu cevabı verdi:
"Öyle bir şey yok. Hiçbir görüşme olmadı. Zaten görüşme olduğunda Trabzonspor yönetimi çıkar açıklama yapar."
Rıza Çalımbay, Trabzonspor yönetiminin kendisine bir teklifle gelmesi durumunda, görüşebileceklerini ve duruma göre hareket edeceklerini ifade etti.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 19:14
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