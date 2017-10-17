Çalımbay: İnşallah olur

direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Trabzonspor'da yönetimin listesinde olduğu belirtilenbordo-mavililerin teknik patronluğu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte'ın Radyospor'a yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar: "Şu anda gerçekten de net bir şey yok. Anlaşma olursa daha rahat konuşabiliriz.(Trabzonspor iddialarına yönelik) Bu sezon tabii ki çalışacağız.konuşuluyor. Fakat net bir şey yok. İnşallah olur, gider çalışırız. Trabzonspor'un iyi bir kadrosu var ve bu takımı zirveye çıkarabilirim. Bize görev verilirse elimizi taşın altına sokmaktan çekinmeyiz."