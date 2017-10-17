 Çalımbay: İnşallah olur – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Çalımbay: İnşallah olur

    Çalımbay: İnşallah olur
    TEKNİK direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Trabzonspor'da yönetimin listesinde olduğu belirtilen Rıza Çalımbay, bordo-mavililerin teknik patronluğu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Rıza Çalımbay'ın Radyospor'a yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar: "Şu anda gerçekten de net bir şey yok. Anlaşma olursa daha rahat konuşabiliriz. İnşallah hayırlısı olur. (Trabzonspor iddialarına yönelik) Bu sezon tabii ki çalışacağız. Trabzonspor konuşuluyor. Fakat net bir şey yok. İnşallah olur, gider çalışırız. Trabzonspor'un iyi bir kadrosu var ve bu takımı zirveye çıkarabilirim. Bize görev verilirse elimizi taşın altına sokmaktan çekinmeyiz."

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:56
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