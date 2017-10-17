Bu sezon rekor!

Tarihinin en kötü dönemini geçiren Trabzonspor'da, teknik direktör Ersun Yanal ilk 8 haftada 21 gol yiyen savunmaya çare bulamadı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin ilk 8 haftasında 9 puan toplayabilen Trabzonspor'un bu sezonki maçlarında 38 gol yaşandı. 17 golü rakip filelere gönderen bordomavililer kalesinde 21 gol görerek tarihinde en fazla gol yediği 8 haftayı geride bıraktı.