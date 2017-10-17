 1978-1979’da bir kez üzüldü – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    1978-1979’da bir kez üzüldü

    1978-1979’da bir kez üzüldü
    Karade niz ekibi, ilk 8 haftada kalesinde en az gol gördüğü dönemi ise 1978- 1979 sezonunda 1 ve 1982-1983 sezonda 2 golle yaşadı. Trabzonspor en fazla kalesinde gol gördüğü sezonları 12 ile 2001- 2002 ve 2015-2016 sezonlarında gördü. Bu sezon ise sayı iyice yükseldi.

    Kale kapanmadı
    Fırtına, bu sezon hem iç sahada hem dış sahada oynadığı 8 maçta kalesinde gol gördü. Bu sezon kalesini gole kapama başarısı gösteremeyen bordo-mavililer, sahasında 12; deplasmanda ise 9 gol yedi. 6 karşılaşmada forma giyen kaleci Onur 15 gol yerken, Esteban ve Uğurcan Çakır da forma giydikleri maçlarda kalelerinde 3'er gol gördüler.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:02
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