1461 bile 6 gol yemez
Eski başkan Sadri Şener: Önce 3-0’dan 4-3 yeniliyorsun, bu hafta da Akhisar’a 6-1 mağlup oluyorsun. 1461 Trabzon’u çıkarsan 6 tane yemez
BEN HEMEN BIRAKMIŞTIM
"Bizim 1461 Trabzon'u çıkarsan 6 tane yemez. Bu nasıl bir takım. Çok kötü bir savunma ve orta saha var. Rakipler orta sahayı ve savunmamızı tren gibi geçiyorlar." Şener, Trabzonspor'un mevcut yönetiminin çok bölünmüş bir görüntü verdiğini, yönetim içinde birlik ve beraberliğin olmadığını aktardı. Eski başkan, "Yönetim erken seçime gitmeli. Kendi aralarında ikiye mi bölünmüşler, üçe mi bölünmüşler, belli değil. Dostlarla sohbetlerimizde şık olmayan cümleler duyuyorum. Böyle olmaz. Yönetim mutlak başkana bağlı kişilerden oluşmalı. Trabzonspor bu kadar kötü giderken, tek çare yönetim erken seçime gitmeli ve iyi bir teknik direktör göreve getirilmeli. Ben Beşiktaş'a 7-1 yenildiğimizde hemen bırakmıştım" dedi.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 00:06
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Derbi biletleri satışa çıkıyor
Toplam 8
Yorum
gs bu biletler 400 800 arasıysa o futbolcuların feneri parçalaması lazım berabere kalmaları bile o paraları veren seyirciye ayıptır
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Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Toplam 20
Yorum
luc4s hucum futbolu ne? orta saha yumsak.senin defansin yok gol atamayinca yiyorsun GS ya bak Fernendo Ndiaye boyle oyuncular defansi rahatlatir.
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Kocaman'dan Galatasaray açıklaması!
Toplam 23
Yorum
luc4s istediyin oyun bumu? bunu ancak mahalle takimlarina yaparsin.GS laa boyle oyun olacagini sanmiyorum.adamalar topu verseler oynarsin.ISTIFA!
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