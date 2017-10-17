1461 bile 6 gol yemez

Eski başkan Sadri Şener: Önce 3-0’dan 4-3 yeniliyorsun, bu hafta da Akhisar’a 6-1 mağlup oluyorsun. 1461 Trabzon’u çıkarsan 6 tane yemez

Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, yalnızca teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının Trabzonspor camiasını tatmin etmeyeceğini söyledi. Şener, "Bir takım kötü gittiğinde teknik direktörün gitmesi çok sıradan bir şey. Trabzonspor camiasını tatmin etmek için daha radikal bir hareket yapılması gerekiyor" dedi. "Tek tek oyunculara bakınca herkes takımı şişiriyordu. Ama demek bunlar çok iyi oyuncu değil. Önce 3-0'dan 4-3 yeniliyorsun, bu hafta da Akhisar'a 6-1 mağlup oluyorsun" diyen Şener şöyle devam etti:



BEN HEMEN BIRAKMIŞTIM

"Bizim 1461 Trabzon'u çıkarsan 6 tane yemez. Bu nasıl bir takım. Çok kötü bir savunma ve orta saha var. Rakipler orta sahayı ve savunmamızı tren gibi geçiyorlar." Şener, Trabzonspor'un mevcut yönetiminin çok bölünmüş bir görüntü verdiğini, yönetim içinde birlik ve beraberliğin olmadığını aktardı. Eski başkan, "Yönetim erken seçime gitmeli. Kendi aralarında ikiye mi bölünmüşler, üçe mi bölünmüşler, belli değil. Dostlarla sohbetlerimizde şık olmayan cümleler duyuyorum. Böyle olmaz. Yönetim mutlak başkana bağlı kişilerden oluşmalı. Trabzonspor bu kadar kötü giderken, tek çare yönetim erken seçime gitmeli ve iyi bir teknik direktör göreve getirilmeli. Ben Beşiktaş'a 7-1 yenildiğimizde hemen bırakmıştım" dedi.