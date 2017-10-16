Yanal gitti, rota Terim!
Ersun Yanal ile yolların ayrıldığını duyurmaya hazırlanan Trabzonspor'da Fatih Terim sesleri...
Yönetim, Tecrübeli teknik adama teklif götürdü...Öte yandan Ersun Yanal 15 dakika önce tesislere geldi. Yanal'ın sözleşmenin feshine dair imza atması bekleniyor. Bordo-Mavili Yönetim ise bir kanattan yeni hoca arayışlarını sürdürüyor. İlk hedefte Fatih Terim var ancak tecrübeli teknik adam Terim ile çalışma ihtimali zayıf.
Alternatif isim Rıza Çalımbay. Çalımbay da olmazsa yabancı bir teknik adama yönelinecek,
Takımı bu akşam 18.30'da İhsan Derelioğlu çalıştıracak.
Bordo-Mavili Kulüp akşam saatlerinde Yanal ile ilgili resmi açıklama yapacak.(DHA)
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:59
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Yanal gitti, rota Terim!
Toplam 2
Yorum
TS3561 NE TERİMİ ŞAKAMISINIZ
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 32
Yorum
fanatık ts lı Sayın baskan bu hoca ıle mı sampiyon olucaktı bu takım 2 mac kazanıp 2 macta 10 gol yemeylemı olucak. bizleri bu kadar üzmeye hakkı yok
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 32
Yorum
özgür taktiği belki küçük takımlarda tutabilir ama büyük takım gibi oynatmıyordu
Yanal gitti, rota Terim! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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