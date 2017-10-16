Trabzon taraftarı Terim'i istemiyor!
Bordo mavili taraftarlar, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için oyunu verdi! İşte sonuç...
Trabzonspor'un Akhisarspor karşısında aldığı 6-1'lik mağlubiyet sonrası Ersun Yanal'ın görevine son verilirken, hazırladığımız ankette Trabzon taraftarı, bordo mavili ekibin başına kimin geçmesini istediğini oyladı...
Anketimizde Trabzonspor taraftarlarının takımın başında en çok görmek istediği isim Atiker Konyaspor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay olurken, onu az bir oy farkıyla şu an takım çalıştırmayan Rıza Çalımbay ve Fatih Terim takip etti.
En son Belçika ekibi Club Brugge'ü çalıştıran Michel Preud'homme anketimizde dördüncü, Göztepe teknik direktörü Tamer Tuna beşinci sırada yer alırken; Trabzonspor taraftarının en az tercih ettiği teknik adam ise bir dönem Kayserispor'u da çalıştıran Robert Prosinecki oldu.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:35
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 35
Yorum
hüseyin üç ihtimalli maç.üç ihtimalde de fener kazanır.0-2 0-3 1-3
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Süper Lig’de hoca kıyımı erken başladı
Toplam 2
Yorum
Mısafır. Suc ersun yanaldamı . Ondan evvelkı hocalardamı. Ts. Altı yıyemezmı. Cokmu buyuk bır takım. Tum takımların zaafları vardır.
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Trabzon taraftarı Terim'i istemiyor!
Toplam 23
Yorum
Doğan akçAy Fatih Terim’i TRABZON SPOR ümüzün basında görmek istemiyorum adam gibi adam getirim basımıza yeter artık.
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