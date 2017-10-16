Trabzon paramparça

Bordo-mavili takım, Süper Lig'de 8. hafta maçında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 gibi tarihi bir skorla mağlup oldu. Bu hezimet, taraftardan büyük tepki görürken, özellikle teknik direktör Ersun Yanal hedef adam haline geldi. 3 kez göreve getirilen formsuz hoca, Trabzon'daki en kötü dönemi yaşattı. Yanal, geçtiğimiz sezon başından beri bordo-mavili takımı çalıştırıyor. Yeniden yapılanma planlamasıyla, yönetimin takımı emanet ettiği Yanal, transferden, kulüp içi yapılanmaya kadar birçok alanda etkili oldu.

EN KÖTÜ DÖNEM

2016-2017'de takımın temellerini atan ve bir sezonu ilk kez Trabzonspor'da tamamlayan formsuz hoca, 34 lig maçında 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 51 puan ile 1.52 puan ortalaması yakaladı. 55 yaşındaki teknik direktör, bu sezon 8 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. 9 puan toplayan Karadeniz takımında Yanal, bu dönemde ise 1.1'lik ortalama ile en kötü dönemini yaşadı.

Yunus Emre SEL

5 OYUNCU KART CEZA SINIRINDA YER ALIYOR

Karadeniz ekibinde dünkü Teleset Mobilya Akhisarspor maçı öncesi Mas, Okay, Kucka ve Burak Yılmaz sarı kart ceza sınırında yer alıyordu. Kucka kadroda yoktu, Mas oynamadı, Okay ile Burak da kart görmeyerek tehlikeyi atlattı. Ancak sarı kart gören Olcay Şahan da kart ceza sınırına giren isim oldu.