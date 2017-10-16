Savunmaya çare bulunamadı

Tarihinin en gollü sezonunu yaşayan Trabzonspor’da, Teknik Direktör Ersun Yanal ilk 8 haftada 21 gol yiyen savunmaya çare bulamadı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin ilk 8 haftasında 9 puan toplayabilen Trabzonspor'un bu sezonki maçlarında 38 gol yaşandı. 17 golü rakip filelere gönderen bordo-mavililer kalesinde 21 gol görerek tarihinde en fazla gol yediği 8 haftayı geride bıraktı.



Gol yemediği maç olmadı

Trabzonspor, bu sezon hem iç sahada hem dış sahada oynadığı 8 maçta kalesinde gol gördü. Bu sezon kalesini gole kapama başarası gösteremeyen bordo-mavililer, sahasında oynadığı maçlarda 12 gol deplasmanda ise 9 gol yedi. 6 maçta forma giyen kaleci Onur, 15 gol yerken, Esteban ve Uğurcan Çakır da forma giydikleri maçlarda kalelerinde 3'er gol gördüler.



1978-1979 sezonunda kalesinde 1 gol gördü

Trabzonspor, söz konusu haftalarda kalesinde en az gol gördüğü dönemi ise 1978-1979 sezonunda 1 ve 1982-1983 sezonda 2 golle yaşadı. Trabzonspor en fazla kalesinde gol gördüğü sezonları 12 golle 2001-2002 ve 2015-2016 sezonlarında gördü.



En az puan topladığı 4. sezon

Trabzonspor, bu sezon en az puan topladığı 4. sezonu yaşıyor. Bordo-mavililer ilk 8 haftalık bölümde 1977-78 sezonunda 8 puan toplarken, 1985-1986, 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında 9 puan toplayarak tarihinin en az puan topladığı dönemlerinden birini yaşadı.



Savunma Yanal'ı çaresiz bıraktı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, savunma bölgesinde yaşanan soruna çare bulamadı. Söz konusu bölgede sürekli bir arayış içinde olan deneyimli teknik adam, isimlerde değişikliğe gitse de soruna çözüm bulamadı. Söz konusu bölgede 7 oyuncu üzerinde duran Yanal; Periera, Uğur Demirok, Durica, Mustafa Akbaş, Okay, Mas ve Hubacan isimlerine savunma bloğunda görev verdi. Son oynanan T.M. Akhisarspor maçının 6-1 bitmesiyle savunma bölgesinde yaşanan zafiyetler maça damgasını vurdu ve fatura ise Yanal'a çıktı.