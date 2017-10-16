Savunmaya çare bulunamadı
Tarihinin en gollü sezonunu yaşayan Trabzonspor’da, Teknik Direktör Ersun Yanal ilk 8 haftada 21 gol yiyen savunmaya çare bulamadı.
Gol yemediği maç olmadı
Trabzonspor, bu sezon hem iç sahada hem dış sahada oynadığı 8 maçta kalesinde gol gördü. Bu sezon kalesini gole kapama başarası gösteremeyen bordo-mavililer, sahasında oynadığı maçlarda 12 gol deplasmanda ise 9 gol yedi. 6 maçta forma giyen kaleci Onur, 15 gol yerken, Esteban ve Uğurcan Çakır da forma giydikleri maçlarda kalelerinde 3'er gol gördüler.
1978-1979 sezonunda kalesinde 1 gol gördü
Trabzonspor, söz konusu haftalarda kalesinde en az gol gördüğü dönemi ise 1978-1979 sezonunda 1 ve 1982-1983 sezonda 2 golle yaşadı. Trabzonspor en fazla kalesinde gol gördüğü sezonları 12 golle 2001-2002 ve 2015-2016 sezonlarında gördü.
En az puan topladığı 4. sezon
Trabzonspor, bu sezon en az puan topladığı 4. sezonu yaşıyor. Bordo-mavililer ilk 8 haftalık bölümde 1977-78 sezonunda 8 puan toplarken, 1985-1986, 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında 9 puan toplayarak tarihinin en az puan topladığı dönemlerinden birini yaşadı.
Savunma Yanal'ı çaresiz bıraktı
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, savunma bölgesinde yaşanan soruna çare bulamadı. Söz konusu bölgede sürekli bir arayış içinde olan deneyimli teknik adam, isimlerde değişikliğe gitse de soruna çözüm bulamadı. Söz konusu bölgede 7 oyuncu üzerinde duran Yanal; Periera, Uğur Demirok, Durica, Mustafa Akbaş, Okay, Mas ve Hubacan isimlerine savunma bloğunda görev verdi. Son oynanan T.M. Akhisarspor maçının 6-1 bitmesiyle savunma bölgesinde yaşanan zafiyetler maça damgasını vurdu ve fatura ise Yanal'a çıktı.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:39
-
Beş aday var
Toplam 22
Yorum
göz siz hocayı değil kafanızıdeğiştirin,hakemi odaya kilitlemeler,hakeme kırmızı kart göstereni kahraman yapmak sonunuz bu olur.
-
Şampiyonluğun ayak sesleri
Toplam 5
Yorum
GS Kfy denyosu yav he he hele bir fark yemeden dönünde ondan sonra konuşuruz
-
İşte size fırsat
Toplam 14
Yorum
Mr. Black Yahu çok alakasız ama, Oğuzhan'ın isim kısaltmasını kim "Ozi" diye keşfetti? Ozanlara ne olacak afedersiniz?
Savunmaya çare bulunamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.