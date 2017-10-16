Resmen açıklandı! Yanal dönemi sona erdi

Trabzonspor'da alınan 6-1'lik Akhisarspor mağlubiyetinin ardından Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. KAP'a açıklama yapan Bordo-mavili yönetim, Ersun Yanal'ın sözleşmesini tek taraflı feshetti.



İşte o açıklama:



Şirketimiz ile Teknik Direktör Kazım Ersun Yanal arasındaki sözleşme, son günlerde yaşanan gelişmeler dolayısıyla, görülen lüzum üzerine, sözleşmenin ilgili maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda feshedilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,



