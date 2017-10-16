 Resmen açıklandı! Yanal dönemi sona erdi – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Resmen açıklandı! Yanal dönemi sona erdi

    Resmen açıklandı! Yanal dönemi sona erdi

    Süper Lig'in 8. haftasında Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan Trabzonspor'da Ersun Yanal dönemi tamamen sona erdi.

    Trabzonspor'da alınan 6-1'lik Akhisarspor mağlubiyetinin ardından Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. KAP'a açıklama yapan Bordo-mavili yönetim, Ersun Yanal'ın sözleşmesini tek taraflı feshetti.

    İşte o açıklama:

    Şirketimiz ile Teknik Direktör Kazım Ersun Yanal arasındaki sözleşme, son günlerde yaşanan gelişmeler dolayısıyla, görülen lüzum üzerine, sözleşmenin ilgili maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda feshedilmiştir.

    Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
    Saygılarımızla,


    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:59
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