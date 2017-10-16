Resmen açıklandı! Yanal dönemi sona erdi
Süper Lig'in 8. haftasında Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan Trabzonspor'da Ersun Yanal dönemi tamamen sona erdi.
Trabzonspor'da alınan 6-1'lik Akhisarspor mağlubiyetinin ardından Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. KAP'a açıklama yapan Bordo-mavili yönetim, Ersun Yanal'ın sözleşmesini tek taraflı feshetti.
İşte o açıklama:
Şirketimiz ile Teknik Direktör Kazım Ersun Yanal arasındaki sözleşme, son günlerde yaşanan gelişmeler dolayısıyla, görülen lüzum üzerine, sözleşmenin ilgili maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda feshedilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:59
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Derbiyi kim yönetsin?
Toplam 13
Yorum
HAKEM Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek fenerli, Fırat Aydınus ve Mete Kalkavan da Beşiktaşlı.Hiçbiri GS lehine maç yönetmez.
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Ozan Tufan'ın sırrı! Islıktan, alkışa...
Toplam 7
Yorum
engin galatasaray kazanıyo bu takım kume düser diyolar fener kazanıyo yere göğe sıgdıramıyorlar nasıl bir iştir anlamadım anlayan anlatsın
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Nasıl bir derbi izleyeceğiz?
Toplam 7
Yorum
En büyük FENER İyi futbol oynadığını zannettiğiniz ve bu yüzden havalara girip balon gibi olan GS'nin havasını FB söndürecektir
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