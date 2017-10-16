Ömür’den siftah

Spor Toto Süper Lig 8. haftasında Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor'a farklı mağlup olurken, genç oyuncusu Abdülkadir Ömür ise gol siftahı yaptı. Fırtına, Akhisarspor karşısında ilk 45 dakikayı 3-0 yenik durumda kapatırken, ikinci yarıda da müsabaka karşılıklı goller başladı. Abdülkadir Ömür 50. dakikada kendi başına oluşturduğu pozisyonla son derece güzel bir gole imza atarak, bu sezon ilk kez bu mutluluğu yaşadı. Beşiktaş derbisinde sergilediği performansla çıkışını sürdüren ve 1 asist yapan 18 yaşındaki yıldız, Akhisarspor karşısında bu sezon bordo-mavili formayla ilk golünü attı. Akhisarspor maçına kadar 6 karşılaşmada 2 asist yapan genç Abdülkadir, böylelikle 7 maçta 1 gol, 2 asistlik performansa ulaştı.

GERÇEKTEN KAHROLDUK

Genç futbolcu maç sonrası yaptığı açıklamada çok üzgün olduklarını söyledi. Abdülkadir, "Gerçekten bu sonuca inananıyorum. Böyle bir mağlubiyet bize hiç yakışmadı. Taraftarımızı üzdük ve bunun için ayrıca kahroluyoruz. Bu gidişatı bir an önce değiştirmeliyiz. Çok çalışmamız gerek" dedi.