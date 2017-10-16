 Ne yaptın Durica! – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Ne yaptın Durica!

    Ne yaptın Durica!

    Trabzonspor dün tarihi bir hezimet yaşarken tecrübeli stoper Durica inanılmaz hatalar yaptı. Bordo-mavililer karşılaşmaya kontrollü başlarken; maçın 8. dakikasında kalesinde gördüğü şok bir golle sarsıldı. Durica'nın kendi yarı sahasında yaptığı kritik hata sonrasında Akhisarspor, Serginho ile golü bularak 1-0 öne geçti. 38'de ise ceza alanına gelen ortayı Durica ıskalayınca Mustafa Akbaş'a çarpan top filelere gitti ve Trabzonspor 2-0 mağlup duruma düştü. Durica'nın yaptığı hatalar pahalıya mal olurken, Slovak oyuncunun kötü performansı takımı yaktı.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:58
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