Ne yaptın Durica!

Trabzonspor dün tarihi bir hezimet yaşarken tecrübeli stoper Durica inanılmaz hatalar yaptı. Bordo-mavililer karşılaşmaya kontrollü başlarken; maçın 8. dakikasında kalesinde gördüğü şok bir golle sarsıldı. Durica'nın kendi yarı sahasında yaptığı kritik hata sonrasında Akhisarspor, Serginho ile golü bularak 1-0 öne geçti. 38'de ise ceza alanına gelen ortayı Durica ıskalayınca Mustafa Akbaş'a çarpan top filelere gitti ve Trabzonspor 2-0 mağlup duruma düştü. Durica'nın yaptığı hatalar pahalıya mal olurken, Slovak oyuncunun kötü performansı takımı yaktı.