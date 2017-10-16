Golcü Burak’tan hüzünlü dalya

Fırtına'nın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Akhisarspor ile birlikte bordo-mavili forma altındaki 100. maçına çıktı. Trabzonspor'a ilk olarak 2009-10'da devre arasında transfer olan ve iki dönemde kulüpte 4'üncü sezonunu geçiren 32 yaşındaki oyuncu, bu maçtan önce bordo-mavili forma ile çıktığı 99 karşılaşmada 65 gol kaydetmişti