 Golcü Burak’tan hüzünlü dalya – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Golcü Burak’tan hüzünlü dalya

    Golcü Burak’tan hüzünlü dalya

    Fırtına'nın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Akhisarspor ile birlikte bordo-mavili forma altındaki 100. maçına çıktı. Trabzonspor'a ilk olarak 2009-10'da devre arasında transfer olan ve iki dönemde kulüpte 4'üncü sezonunu geçiren 32 yaşındaki oyuncu, bu maçtan önce bordo-mavili forma ile çıktığı 99 karşılaşmada 65 gol kaydetmişti

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:59
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