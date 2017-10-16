Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!
Trabzonspor, Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırma kararı alırken, tecrübeli teknik adamın, kendisine verilmeyen ücretler nedeniyle mahkemeye gideceği öğrenildi.
Trabzonspor, 6-1'lik Teleset Mobilya Akhisarspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırma kararı aldı.
Feshi kabul etmedi
Bu ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren bordo-mavili kulüpte, Ersun Yanal'ın tek taraflı sözleşme feshini kabul etmediği öğrenildi.
750 bin euro talep etti
Ağustos ayında 150 bin euro maaşı ödenen Ersun Yanal, eylül, ekim, kasım, aralık ve ocak ayları maaşları toplamı olan 750 bin euroyu talep etti.
Akhisarspor mağlubiyetinin ardından Trabzonspor Yönetimi ve Ersun Yanal bir araya geldi. Flaş toplantıdan ayrılık kararı çıktı. Bordo-mavililerde Ersun Yanal dönemi resmen sona erdi. Kulüp ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na da bildirdi.
Sert çıkışlar oldu
Bu talebin üzerine toplantıda Ersun Yanal'a sert çıkışlar olduğu ifade edildi.
Trabzonspor ücret ödemeyecek
Trabzonspor Yönetimi, sözleşmede yer alan "Sözleşmesi feshedilmesi durumunda sadece hak ettiği parayı talep edebilir" maddesi üzerine harekete geçerek Ersun Yanal'a ücret ödememe kararı aldı.
Ersun Yanal mahkemeye gidiyor
Bu gelişmenin sonrasında Ersun Yanal'ın, Trabzonspor'u kendisine verilmeyen ücretler konusunda mahkemeye vereceği öğrenildi.
(61saat.com)
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:49
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Trabzon taraftarı Terim'i istemiyor!
Toplam 47
Yorum
Nuri Reşit Akçay bu kadroya hakim olamaz genç altyapıdan oyuncular la devam edilirse olur geldi dayanamadı çünkü rizayi istemiyorum bence terim
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Fenerbahçe’den örnek "iyilik" hareketi
Toplam 1
Yorum
avsar sanki karşısındaki anadolu takımı :D çimmi gardaş bu suni doğal diye ayırıyon :D illaki puan kayıpları olacakda sizde olmayacakmı ;)
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Derbi biletleri satışa çıkıyor
Toplam 4
Yorum
Feneli Galatasaray pazar günü görecek anyayi konyayi
Ersun Yanal mahkemeye gidiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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