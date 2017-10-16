 Ersun Yanal mahkemeye gidiyor! – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!

    Ersun Yanal mahkemeye gidiyor!

    Trabzonspor, Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırma kararı alırken, tecrübeli teknik adamın, kendisine verilmeyen ücretler nedeniyle mahkemeye gideceği öğrenildi.

    Trabzonspor, 6-1'lik Teleset Mobilya Akhisarspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırma kararı aldı.

    Feshi kabul etmedi

    Bu ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren bordo-mavili kulüpte, Ersun Yanal'ın tek taraflı sözleşme feshini kabul etmediği öğrenildi.

    750 bin euro talep etti

    Ağustos ayında 150 bin euro maaşı ödenen Ersun Yanal, eylül, ekim, kasım, aralık ve ocak ayları maaşları toplamı olan 750 bin euroyu talep etti.

    Akhisarspor mağlubiyetinin ardından Trabzonspor Yönetimi ve Ersun Yanal bir araya geldi. Flaş toplantıdan ayrılık kararı çıktı. Bordo-mavililerde Ersun Yanal dönemi resmen sona erdi. Kulüp ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na da bildirdi.

    Sert çıkışlar oldu

    Bu talebin üzerine toplantıda Ersun Yanal'a sert çıkışlar olduğu ifade edildi.

    Trabzonspor ücret ödemeyecek

    Trabzonspor Yönetimi, sözleşmede yer alan "Sözleşmesi feshedilmesi durumunda sadece hak ettiği parayı talep edebilir" maddesi üzerine harekete geçerek Ersun Yanal'a ücret ödememe kararı aldı.

    Ersun Yanal mahkemeye gidiyor

    Bu gelişmenin sonrasında Ersun Yanal'ın, Trabzonspor'u kendisine verilmeyen ücretler konusunda mahkemeye vereceği öğrenildi.

    (61saat.com)

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:49
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