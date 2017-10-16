Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Trabzonspor'da Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Yönetim kararı birazdan Ersun Yanal'a tebliğ edecek.
Trabzonspor'un Ersun Yanal'a tazminat ödenmeyeceği geçmiş alacakları karşılığında sözleşmenin feshedileceği öğrenildi.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:44
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Kendisine oynuyor
Toplam 15
Yorum
Aslan VE BJK KAYNIYOR BUNLAR GERCEKSE DURUMLARI VAHIM
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 10
Yorum
yorumcu Hakemler fark açılmasın diye feneri kollamazlarsa galatasaray kazanır.Bir de Volkan ortalığı karıştırmazsa maç güle oynaya tamamlanır.
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 8
Yorum
Taner39 Trabzonspor Rizesporun ağını aldı.İnşallah küme düşer.Her iki taraf içinde hayırlısı olsun.Ersun Yanalın Trabzonspora tekrar gitmesi hataydı
Ersun Yanal ile yollar ayrıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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