 Ersun Yanal ile yollar ayrıldı! – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!

    Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!

    Trabzonspor'da Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Yönetim kararı birazdan Ersun Yanal'a tebliğ edecek.

    Trabzonspor'da alınan 6-1'lik Akhisarspor mağlubiyetinin ardından Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Bordo-mavili yönetim bu kararını birazdan Ersun Yanal'a iletecek.

    Trabzonspor'un Ersun Yanal'a tazminat ödenmeyeceği geçmiş alacakları karşılığında sözleşmenin feshedileceği öğrenildi.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:44
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