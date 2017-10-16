Ersun Yanal: En iyi kararı alırız

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa "Yönetim ile birbirimize güvenimizde en ufak bir sorun yok. Trabzonspor için en iyi karar ne ise alınır" ifadelerini kullanan Ersun Yanal, basın toplantısında da "Durumum yarın (bugün) netlik kazanacak" dedi. Yanal, özetle şu açıklamayı yaptı: "Kurulan bu takım içerisinde oyuncuların kalitesinden, karakterinden hiç şüphem yok. Zamanla göreceksiniz taşlar yerine oturacaktır. Trabzonspor'da önemli oyuncular olacaktır. Şu anda çok sıcak ve taze olan bu konu için her şeyi yırtıp atmak zarar vermek çok kolaydır. Oturur konuşursunuz, aklıselim olursunuz. En kısa süre içerisinde takımımızla ilgili alınacak kararlarla ilgili paylaşım yapacağız."

FUTBOLCULARA VEDA ETTİ

Ersun Yanal'ın maçın ardından soyunma odasında oyuncularına yaptığı konuşmada, bundan sonra süreçte takımın başında olamayacağına yönelik ifadeler kullandığı öğrenildi. Bordo-mavili hocanın bir nevi ayrılık konuşması yaptığı iddia edildi.

AYAKÜSTÜ MİNİ ZİRVE

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Ersun Yanal ile ayaküstü bir durum değerlendirmesi yaptı. Görüşmede, istifa koşullarının ve bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili görüş alışverişi yapıldığı ortaya çıktı. Başkan Muharrem Usta yurt dışında olduğu için Yanal'la görüşmeyi Çubukçu yaptı.