Dev tepki: Bırakın gidin!
Trabzonspor'un Süper Lig´in 8´inci haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında aldığı 6-1´lik mağlubiyetin ardından yerel gazeteler yönetimi ve teknik direktör Ersun Yanal'ı eleştirdi, "Bırakın gidin" yorumunda bulundu.
Karadeniz Gazetesi: "Bu şehir bu rezilliği unutmaz. Tarihin yüz karaları" ifadelerini kullandı.
Günebakış Gazetesi: "Düş artık yakamızdan Ersun Yanal, batıyoruz!" yorumunu yaptı.
Taka Gazetesi: "Geleceğimizi kararttınız" başlığıyla haberi okuyucularına aktardı.
Sonnokta Gazetesi: "Artık gidin beyler. Bizler utandık, siz de utanın" ifadelerine yer verdi.
Kuzey Ekspres Gazetesi ise: "Trabzonspor Usta ve Yanal yönetiminde yeni bir hezimet yaşadı. Bırakın yakamızı gidin!" yorumunda bulundu.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:59
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Kendisine oynuyor
Toplam 14
Yorum
Murat Nihayet bu söz konusu oldu... Bir frikik atacak diye 90 dakika katlanılıyor bu adama... ne pres, ne top kapma hiçbirşey yok...
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Kendisine oynuyor
Toplam 14
Yorum
Fbli Gitmek isteyen adamı zorla burda tutarsan sonuç bu fiko herseyi bildiğini sanıyor
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Mehmet Ekici şoku!
Toplam 2
Yorum
Cenk Ne oynadında 2.derece yırtık oluştu,yatmaya mı geldin sen bize,zaten geçen sezon yarım devre oynamadın hiçmi bakmadın kendine be kardeşim
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