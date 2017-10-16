 Dev tepki: Bırakın gidin! – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Dev tepki: Bırakın gidin!

    Dev tepki: Bırakın gidin!

    Trabzonspor'un Süper Lig´in 8´inci haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında aldığı 6-1´lik mağlubiyetin ardından yerel gazeteler yönetimi ve teknik direktör Ersun Yanal'ı eleştirdi, "Bırakın gidin" yorumunda bulundu.

    Karadeniz Gazetesi: "Bu şehir bu rezilliği unutmaz. Tarihin yüz karaları" ifadelerini kullandı.

    Günebakış Gazetesi: "Düş artık yakamızdan Ersun Yanal, batıyoruz!" yorumunu yaptı.

    Taka Gazetesi: "Geleceğimizi kararttınız" başlığıyla haberi okuyucularına aktardı.

    Sonnokta Gazetesi: "Artık gidin beyler. Bizler utandık, siz de utanın" ifadelerine yer verdi.

    Kuzey Ekspres Gazetesi ise: "Trabzonspor Usta ve Yanal yönetiminde yeni bir hezimet yaşadı. Bırakın yakamızı gidin!" yorumunda bulundu.





    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:59
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