 Beş aday var – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Beş aday var

    Beş aday var

    Fatih Terim, Mustafa Reşit Akçay ve Rıza Çalımbay yerli adaylar. Michel Preud’homme ile Robert Prosinecki ise Yanal’ın yerine yabancı seçenekler olarak öne çıkan isimler

    6-1'lik Telesit Mobilya Akhisar bozgununun ardından Ersun Yanal'ın Trabzonspor'la bağları tamamen koptu. Bugün başkan Muharrem Usta'nın öncülüğünde yapılacak toplantıda Yanal'ın istifa etmesi bekleniyor.

    Yanal'ın görevden ayrılması durumunda kimin göreve geleceği ise merak konusu... Yönetimden sızan bilgilere göre 3'ü yerli 5 aday var. Yerli adaylar Fatih Terim, Konyaspor'un hocası Mustafa Reşit Akçay ile şu anda boşta olan Rıza Çalımbay. Yabancı teknik direktör adaylar içinde adı öne çıkanlar ise Belçikalı Michel Preud'homme ile Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıran Hırvat Robert Prosinecki. Bu isimler bordo-mavili yönetim tarafından masaya yatırılıp son karar verilecek.

    Yunus Emre SEL

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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