 Ulaş Özdemir’in acı günü – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Ulaş Özdemir’in acı günü

    Ulaş Özdemir’in acı günü
    Trabzonspor Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir'in babaannesi Sabire Özdemir hayata gözlerini yumdu. Uzun zamandır tedavi gören 90 yaşındaki Özdemir'in cenazesi dün Torul'da kılınan ikindi namazına müteakip toprağa verildi. FOTOMAÇ ailesi olarak Özemir'e başsağlığı, merhumeye Allah'tan rahmet dileriz.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:18
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