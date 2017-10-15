Uğur 3’üncü kez yönetecek

BORDO-mavili takım ile Akhisarspor arasında bugün oynanacak karşılaşmada düdük çalacak Yaşar Kemal Uğurlu, iki takımın maçını 3. kez yönetecek. Bu periyotta 1 galibiyet Trabzonspor, 1 galibiyet ise Akhisarspor elde etti. Karadeniz ekibi, Uğurlu'nun yönettiği 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı, 3 kez mağlup oldu.