 Uğur 3’üncü kez yönetecek – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Uğur 3’üncü kez yönetecek

    Uğur 3’üncü kez yönetecek
    BORDO-mavili takım ile Akhisarspor arasında bugün oynanacak karşılaşmada düdük çalacak Yaşar Kemal Uğurlu, iki takımın maçını 3. kez yönetecek. Bu periyotta 1 galibiyet Trabzonspor, 1 galibiyet ise Akhisarspor elde etti. Karadeniz ekibi, Uğurlu'nun yönettiği 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı, 3 kez mağlup oldu.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:15
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