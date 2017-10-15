Trabzonspor'da Ersun Yanal kararı!

AKHİSAR karşısında alınan 6-1'lik yenilgi sonrasında Başkan Muharrem Usta, apar topar operasyon düğmesine bastı. Yöneticileriyle fikir alışverişinde bulunan Usta, gece yarısı Ersun Yanal ile bir görüşme yaptı ve hocaya "Bu noktadan sonra hem sen, hem de biz daha fazla yıpranmayalım. Yolları ayırmak en iyi tercih olacak" dedi. YANAL'ın bu yaklaşıma "Olur" yanıtını verdiği bildirildi. BeIN Sports'un gece yarısı verdiği habere göre bordo-mavili kulüp, Yanal ile kesin olarak yollarını ayırdı. Sezon sonunda kontratı bitecek olan Yanal'ın sözleşmesinde fesih bedeli yazmadığı için tazminat ödenmeyecek. Bordomavililer, 8 haftalık maaşını vererek Yanal'ı gönderecek.