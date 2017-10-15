Trabzon'da duygusal buluşma

Trabzonspor - Akhisarspor karşılaşmasında birçok futbolcu eski takımına karşı mücadele edecek. Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen birçok oyuncu Akhisarspor formasıyla bordo-mavili takıma karşı mücadele edecek. Ege temsilcisinde Henrique, Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Kadir Keleş, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa ve kaleci Fatih Öztürk gibi 7 oyuncu forma giymeleri halinde eski takımlarına karşı görev yapacak. Karadeniz ekibinde de Uğur Demirok ve Rodallega için bu durum geçerli olacak.