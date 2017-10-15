Trabzon'da Akhisar alkışlandı!
Trabzonspor'un Akhisarspor'a 6-1 kaybettiği maçta bordo-mavili taraftarlar, Akhisar'ı alkışladı.
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Trabzon'da oynanan maçta ilk yarı konuk takımın 3-0'lık üstünlüğüyle bitti.
İlk yarıdaki bu skor Bordo Mavili taraftarları çileden çıkarttı. Taraftarların bazıları stadı terk etti. Bazı taraftarlar ise yönetimi ve Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.
Karşılaşmada ikinci yarıda da goller devam etti. 90 dakikada sonunda Akhisarspor, Trabzonspor'u 6-1 mağlup etti.
Trabzonspor'un eski oyuncusu Paulo Henrique, Akhisar formasıyla eski takımına 2 gol attı.
İki gol atan Henrique, 79'da oyundan çıkarken Bordo Mavili taraftarlar golcü oyuncuyu alkışlarla uğurladı. Öte yandan maç sonunda da Trabzonlu taraftarlar Akhisar'ı alkışladı.
İlk yarıdaki bu skor Bordo Mavili taraftarları çileden çıkarttı. Taraftarların bazıları stadı terk etti. Bazı taraftarlar ise yönetimi ve Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.
Karşılaşmada ikinci yarıda da goller devam etti. 90 dakikada sonunda Akhisarspor, Trabzonspor'u 6-1 mağlup etti.
Trabzonspor'un eski oyuncusu Paulo Henrique, Akhisar formasıyla eski takımına 2 gol attı.
İki gol atan Henrique, 79'da oyundan çıkarken Bordo Mavili taraftarlar golcü oyuncuyu alkışlarla uğurladı. Öte yandan maç sonunda da Trabzonlu taraftarlar Akhisar'ı alkışladı.
- 15 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:38
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